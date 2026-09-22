Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1303, segunda-feira (21/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1303 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil.
Premiação
- 7 acertos - Não houve ganhadores
- 6 acertos - 32 apostas ganhadoras (R$ 2.452,77)
- 5 acertos - 1.187 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
- 4 acertos - 14.052 apostas ganhadoras (R$ 5,00)
Mês da Sorte
- Agosto - 43.144 apostas ganhadoras (R$ 2,50)
Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!
Os números da Dia de Sorte 1303 são:
- 13 - 25 - 11 - 28 - 17 - 31 - 21
- Mês da sorte: 08 - Agosto
O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: 1304
Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 22 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1304. O valor da premiação está estimado em R$ 850 mil.
Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.
Como apostar na Dia de Sorte
Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).
O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.
Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.