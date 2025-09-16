Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2823, segunda-feira (15/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

16/09/2025 - 09h55
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2823 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 45.534,68)
  • 18 acertos - 49 apostas ganhadoras, (R$ 2.904,00)
  • 17 acertos - 473 apostas ganhadoras, (R$ 300,83)
  • 16 acertos - 2651 apostas ganhadoras, (R$ 53,67)
  • 15 acertos - 12278 apostas ganhadoras, (R$ 11,58)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2823 são:

  • 44 - 67 - 90 - 82 - 02 - 41 - 13 - 18 - 79 - 87 - 09 - 26 - 12 - 84 - 08 - 80 - 77 - 17 - 76 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2824

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2824. O valor da premiação está estimado em R$ 4,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6827, segunda-feira (15/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/09/2025 09h28

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6827 da Quina na noite desta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,6 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 14.409,95)
  • 3 acertos - 3.405 apostas ganhadoras, (R$ 149,12)
  • 2 acertos - 92.669 apostas ganhadoras, (R$ 5,47)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6827 são:

  • 01 - 53 - 78 - 52 - 66 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6835

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6828. O valor da premiação está estimado em R$ 12 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

AGRICULTURA

Mato Grosso do Sul projeta uma nova supersafra de soja no ciclo 2025-2026

Estimativa é de 15,2 milhões de toneladas da oleaginosa, 200 mil a mais que a maior colheita já registrada

16/09/2025 09h00

Na safra passada, o Estado colheu 14 milhões de toneladas de soja

Na safra passada, o Estado colheu 14 milhões de toneladas de soja Gerson Oliveira

Com o plantio da soja liberado a partir de hoje, a expectativa para a safra 2025-2026 é de um novo recorde de produção. Para o ciclo, a estimativa da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) é de que o Estado produza 15,2 milhões de toneladas. Se confirmada, a produtividade será a maior já registrada considerando que o recorde foi de 15 milhões de toneladas no ciclo 2022-2023.

No comparativo com o ciclo anterior, quando 14,060 milhões de toneladas foram colhidas, o avanço é de 8,1%. Ainda conforme as projeções da Aprosoja-MS, a área plantada pode alcançar 4,79 milhões de hectares, o que representa estimativa de aumento de 5,9%, ante os 4,59 milhões de hectares da safra 2024-2025. Já a produtividade média projetada é de 52,8 sacas por hectare, crescimento de 2,0% sobre as 51,79 sacas registradas na safra anterior.

De acordo com o presidente da Associação, Jorge Michelc, o início do plantio representa um momento de confiança para o setor, mas que deve ser acompanhado de cautela diante dos desafios climáticos e econômicos. 

“Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do nosso Estado no cenário nacional”, afirma.

O vazio sanitário da soja, período em que é proibido o plantio da oleaginosa, foi finalizado ontem em MS. 

Para o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, os números estimados para a safra 2025-2026 demonstram a resiliência e a capacidade de adaptação do produtor sul-mato-grossense. 

“A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas e em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade”, destaca.

Considerando a cotação atual da saca de soja, que fechou ontem a R$ 126,25, o Estado teria uma safra avaliada em mais de R$ 30 bilhões. Se considermos que 15,2 milhões de toneladas são 253,3 milhões de sacas e multiplicarmos por R$ 126,25, o resultado é de R$ 31,9 bilhões. 

Com área ampliada, expectativa de crescimento na produção e um mercado internacional que mantém demanda aquecida, Mato Grosso do Sul chega à safra 2025-2026 em posição de destaque. 

“O cenário é positivo, mas exige equilíbrio entre otimismo e prudência. A capacidade dos produtores de aliarem tecnologia, planejamento e gestão de risco será determinante para transformar projeções em resultados concretos”, finaliza Jorge Michelc.

RISCOS

Apesar de as projeções serem otimistas, o desempenho da safra dependerá das condições climáticas ao longo do ciclo. A irregularidade das chuvas permanece como o principal fator de incerteza. 

Em anos recentes, Mato Grosso do Sul registrou perdas significativas em razão do estresse hídrico. A projeção de produtividade para 2025-2026 é considerada moderada justamente para contemplar essa variabilidade histórica.

Segundo o analista de Economia da Aprosoja-MS, Mateus Fernandes, outro ponto de atenção é o custo de produção. 

“Insumos como fertilizantes e defensivos seguem representando uma parcela significativa do orçamento do produtor, e os dados de julho deste ano confirmam essa pressão. Comparando com julho de 2024, observa-se alta expressiva em diversos fertilizantes: o Monofosfato de Amônio [MAP] subiu 43%, a ureia 25% e o cloreto de potássio [KCL] 23%. Até mesmo insumos de uso complementar, como o Starter Manganês Platinum e o Nitrato de Potássio, tiveram valorização”.

Conforme informou o Correio do Estado no mês passado, o cloreto de potássio, por exemplo, saltou de R$ 2.500 por tonelada em 2024 para R$ 3.066 a tonelada neste ano. O MAP foi de R$ 4.000 por tonelada no ano passado para R$ 5.725 a tonelada em julho passado. Já a ureia saiu de R$ 3.200 para R$ 4.000.

“Os preços são mesmo bem salgados. Tivemos um ano marcado por um tempo seco e quente, mas, de qualquer forma, o produtor fica à mercê de qualquer variação climática”, explica o consultor agrícola e engenheiro agrônomo Alisson Eduardo Mello Cirino.

Ainda conforme o consultor, essa variação é o que torna todo planejamento, a cada ciclo, desafiador. “O produtor não vai comprar ou estocar fertilizante em um período que esteja mais barato sem que seja recomendado pelo agrônomo responsável”, reforça e completa. 

“O ideal é que os insumos sejam bem armazenados, com acondicionamento correto e em local adequado, pois, assim, ele não perde sua viabilidade. Então, como o produtor sempre vai se basear naquilo que é recomendado, se seu rendimento flutuar, é o que acaba sendo uma grande incerteza”, finaliza Cirino.

Ainda de acordo com Fernandes, embora alguns produtos tenham registrado queda pontual, como o calcário dolomítico (-7%), o movimento geral é de alta, o que eleva significativamente o custo de nutrição das lavouras. 

“Esse cenário indica que a produção de soja na safra 2025-2026 tende a ser mais cara, exigindo maior planejamento financeiro por parte dos agricultores. Diante disso, a gestão criteriosa dos recursos e o uso de ferramentas de mitigação de riscos, como seguro rural e vendas antecipadas, tornam-se ainda mais estratégicos. Essas práticas ajudam a proteger a rentabilidade diante de um cenário de custos crescentes e margens mais apertadas”, conclui o analista econômico.

*SAIBA

Mato Grosso do Sul sedia a Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025-2026. O evento será realizado na Fazenda Recanto, em Sidrolândia, no dia 3 de outubro, às 8h (horário local).

