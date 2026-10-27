Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2992, segunda-feira (26/10): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 72.672,99)

2 apostas ganhadoras, (R$ 72.672,99) 18 acertos - 53 apostas ganhadoras, (R$ 1.713,99)

53 apostas ganhadoras, (R$ 1.713,99) 17 acertos - 407 apostas ganhadoras, (R$ 223,19)

407 apostas ganhadoras, (R$ 223,19) 16 acertos - 7725 apostas ganhadoras, (R$ 11,75)

7725 apostas ganhadoras, (R$ 11,75) 15 acertos - 10304 apostas ganhadoras, (R$ 8,81)

10304 apostas ganhadoras, (R$ 8,81) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2992 são:

07 - 49 - 83 - 36 - 44 - 37 - 15 - 47 - 03 - 50 - 74 - 90 - 39 - 23 - 42 - 45 - 24 - 05 - 69 - 22

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2993

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2993. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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