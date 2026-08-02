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Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3039, domingo (02/08); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

da redação

da redação

02/08/2026 - 13h31
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3039 da Mega-Sena deste domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 86 apostas ganhadoras (R$ 45.932,28)
  • 4 acertos - 6.332 apostas ganhadoras (R$ 1.028,31)

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 3039 são:

  • 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3040

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3040. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1261, domingo (02/08); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

02/08/2026 13h42

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1261 da Dia de Sorte neste domingo, 2 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 775.314,04)
  • 6 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 2.136,38)
  • 5 acertos - 1.219 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 15.621 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Outubro -61.736 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1261 são:

  • 01 - 08 - 14 - 19 - 24 - 27 - 28 
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1262

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 4 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 1262. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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Resultado da Timemania de hoje, concurso 2423, domingo (02/08); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

02/08/2026 13h24

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2423 da Timemania neste domingo, 2 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras ( R$ 28.934,61)
  • 5 acertos - 92 apostas ganhadoras (R$ 1.797,18)
  • 4 acertos - 2.029 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 19.542 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2423 são:

  • 08 - 25 - 26 - 28 - 50 - 77 - 80
  • Time do Coração: Tombense (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2424

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 4 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 2424. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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