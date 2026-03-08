Resultado da + Milionária de hoje, concurso 335, sábado (07/03); veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 333 da + Milionária na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 26 milhões. Desta vez, o prêmio acumulou!

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 67.229,25)

3 apostas ganhadoras, (R$ 67.229,25) 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 32 apostas ganhadoras, (R$ 2.801,22)

32 apostas ganhadoras, (R$ 2.801,22) 4 acertos + 2 trevos - 69 apostas ganhadoras, (R$ 1.391,90)

69 apostas ganhadoras, (R$ 1.391,90) 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 861 apostas ganhadoras, (R$ 111,54)

861 apostas ganhadoras, (R$ 111,54) 3 acertos + 2 trevos - 1308 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)

1308 apostas ganhadoras, (R$ 50,00) 3 acertos + 1 trevo - 8920 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)

8920 apostas ganhadoras, (R$ 24,00) 2 acertos + 2 trevos - 9745 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)

9745 apostas ganhadoras, (R$ 12,00) 2 acertos + 1 trevo - 62149 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 335 são:

01 - 04 - 15 - 16 - 41 - 50

Trevos sorteados: 2 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 336

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 11 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 336. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

