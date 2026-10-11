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Resultado da + Milionária de hoje, concurso 397, domingo (11/10); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da redação

Da redação

11/10/2026 - 14h03
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 397 da + Milionária na noite deste domingo, 11 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). 

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 3 apostas ganhadoras, (R$ 133.652,75);
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 133.652,75);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 23 apostas ganhadoras, (R$ 7.747,99);
  • 4 acertos + 2 trevos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 1.527,46);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1403 apostas ganhadoras, (R$ 136,08);
  • 3 acertos + 2 trevos - 2096 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
  • 3 acertos + 1 trevo - 15251 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
  • 2 acertos + 2 trevos - 16582 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 118714 apostas ganhadoras, (R$ 6,00).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 397 são:

  • 16 - 23 - 28 - 42 - 46 - 49 
  • Trevos sorteados: 3 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 398

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 398. 

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2453, domingo (11/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

11/10/2026 13h49

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2453 da Timemania na manhã deste domingo, 11 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 27.594,88);
  • 5 acertos - 277 apostas ganhadoras, (R$ 853,88);
  • 4 acertos - 4.067 apostas ganhadoras, (R$ 10,50); 
  • 3 acertos - 33.307 apostas ganhadoras, (R$ 3,50).

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2453 são:

  • 02 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 30 
  • Time do Coração: Cuibá (MT)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2454

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2454. O valor da premiação está estimado em R$ 19 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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Resultado da Quina de hoje, concurso 7140, domingo (11/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

11/10/2026 13h43

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7140 da Quina na manhã deste domingo, 11 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 115 apostas ganhadoras, (R$ 6.475,88);
  • 3 acertos - 8.031 apostas ganhadoras, (R$ 88,31);
  • 2 acertos - 171.994 apostas ganhadoras, (R$ 4,12).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7140 são:

  • 05 - 28 - 45 - 57 - 59

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7141

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7141. O valor da premiação está estimado em R$ 34 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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