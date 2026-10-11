Resultado da + Milionária de hoje, concurso 397, domingo (11/10); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 397 da + Milionária na noite deste domingo, 11 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília).
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 3 apostas ganhadoras, (R$ 133.652,75);
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 133.652,75);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 23 apostas ganhadoras, (R$ 7.747,99);
- 4 acertos + 2 trevos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 1.527,46);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1403 apostas ganhadoras, (R$ 136,08);
- 3 acertos + 2 trevos - 2096 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
- 3 acertos + 1 trevo - 15251 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
- 2 acertos + 2 trevos - 16582 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 118714 apostas ganhadoras, (R$ 6,00).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 397 são:
- 16 - 23 - 28 - 42 - 46 - 49
- Trevos sorteados: 3 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 398
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 398.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.