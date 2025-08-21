Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 278, quarta-feira (20/08): veja o rateio

A +Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

21/08/2025 - 08h36
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 278 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 142 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 143 milhões. 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 125.321,02 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 45 apostas ganhadoras, (R$ 4.950,96 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 179 apostas ganhadoras, (R$ 1.333,55 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2067 apostas ganhadoras, (R$ 115,48 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 2742 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 21020 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 156428 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Em Campo Grande, um apostador conseguiu marcar 5 acertos + 1 ou nenhum trevo, faturando R$4.950,96 em uma aposta feita na Lotérica Praça da Sorte II. 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 278 são:

  • 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45
  • Trevos sorteados:  3 - 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 279

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 278. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

21/08/2025 09h12

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3474 da Lotofácil na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 767.416,72 cada); 
  • 14 acertos - 192 apostas ganhadoras, (R$ 2.394,49 cada);
  • 13 acertos - 7148 apostas ganhadoras, (R$ 35,00 cada); 
  • 12 acertos - 88745 apostas ganhadoras, (R$ 14,00 cada); 
  • 11 acertos - 479031 apostas ganhadoras, (R$ 7,00 cada).

Em Mato Grosso do Sul duas apostas, ambas de Campo Grande, nas lotéricas Santa Fé e Mina da Sorte, conseguiram marcar 14 acertos na Quina, faturando R$2.394,49 cada. Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3474 são:

  • 12 - 04 - 15 - 25 - 10 - 01 - 14 - 21 - 13 - 20 - 08 - 19 - 06 - 18

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3475

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 21 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3475. O valor da premiação está estimado em R$ 4 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2812, quarta-feira (20/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/08/2025 09h06

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2812 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em aproximadamente R$ 600 mil.

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 556.785,82 cada); 
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54 cada); 
  • 18 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 2.647,01 cada);
  • 17 acertos - 318 apostas ganhadoras, (R$ 307,98 cada);
  • 16 acertos - 2240 apostas ganhadoras, (R$ 43,72 cada); 
  • 15 acertos - 9136 apostas ganhadoras, (R$ 10,72 cada);

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2812 são:

  • 25 - 81 - 06 - 07 - 20 - 02 - 43 - 37 - 58 - 71 - 17 - 49 - 83 - 74 - 55 - 95 - 22 - 79 - 32 - 87 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2813

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 22 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2813. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

