Resultado da + Milionária de ontem, concurso 278, quarta-feira (20/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 278 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 142 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 143 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 125.321,02 cada);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 45 apostas ganhadoras, (R$ 4.950,96 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 179 apostas ganhadoras, (R$ 1.333,55 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2067 apostas ganhadoras, (R$ 115,48 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 2742 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 21020 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 156428 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Em Campo Grande, um apostador conseguiu marcar 5 acertos + 1 ou nenhum trevo, faturando R$4.950,96 em uma aposta feita na Lotérica Praça da Sorte II.
Os números da + Milionária 278 são:
- 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45
- Trevos sorteados: 3 - 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 279
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 278. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.