Resultado da + Milionária de ontem, concurso 279, sábado (23/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 279 da + Milionária na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 147 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38
4 acertos + 2 trevos
171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48
3 acertos + 2 trevos
3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 279 são:
- 27, 04, 01, 03, 07, 32
- Trevos sorteados: 03, 01
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 280
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 280. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.