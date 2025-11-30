Resultado da + Milionária de ontem, concurso 307, sábado (29/11); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 307 da + Milionária na noite desta sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, R$ 18.677,55;
- 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, R$ 1.569,54;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 709 apostas ganhadoras, R$ 112,90;
- 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
- 3 acertos + 1 trevo - 7063 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
- 2 acertos + 2 trevos - 6294 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
- 2 acertos + 1 trevo - 52435 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 307 são:
- 28, 10, 14, 01, 31, 13
- Trevos sorteados: 01 E 04
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 308
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 308. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.