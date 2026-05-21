Resultado da + Milionária de ontem, concurso 356, quarta-feira (20/05): veja o rateio

LOTERIAS

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2926 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 66.423,28)

4 apostas ganhadoras, (R$ 66.423,28) 18 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 2.478,48)

67 apostas ganhadoras, (R$ 2.478,48) 17 acertos - 614 apostas ganhadoras, (R$ 270,45)

614 apostas ganhadoras, (R$ 270,45) 16 acertos - 3564 apostas ganhadoras, (R$ 46,59)

3564 apostas ganhadoras, (R$ 46,59) 15 acertos - 16459 apostas ganhadoras, (R$ 10,08)

16459 apostas ganhadoras, (R$ 10,08) 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2926 são:

19 - 72 - 82 - 35 - 93 - 01 - 50 - 91 - 02 - 11 - 69 - 43 - 89 - 65 - 64 - 27 - 75 - 61 - 09 - 74

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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