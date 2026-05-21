Resultado da + Milionária de ontem, concurso 356, quarta-feira (20/05): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 356 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 63.326,20)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 27 apostas ganhadoras, (R$ 3.127,22)
- 4 acertos + 2 trevos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 1.435,96)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 936 apostas ganhadoras, (R$ 96,65)
- 3 acertos + 2 trevos - 1072 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 10553 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 7949 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 75443 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Os números da + Milionária 356 são:
- 22 - 28 - 25 - 05 - 09 - 01
- Trevos sorteados: 2 - 1
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 357
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 357. O valor da premiação está estimado em R$ 43,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.