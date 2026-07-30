Resultado da + Milionária de ontem, concurso 376, quarta-feira (29/07): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 376 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 77 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 12 apostas ganhadoras (R$ 37.160,55)
- 4 acertos + 2 trevos - 45 apostas ganhadoras (R$ 2.286,81)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 790 apostas ganhadoras (R$ 186,08)
- 3 acertos + 2 trevos - 1123 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 8538 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 10162 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 76571 apostas ganhadoras (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 376 são:
- 01 - 35 - 40 - 45 - 38 - 02
- Trevos sorteados: 4 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 377
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 2 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 377. O valor da premiação está estimado em R$ 79 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.