Resultado da + Milionária de ontem, concurso 380, quarta-feira (12/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 380 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 82 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 181.238,33)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 30 apostas ganhadoras, (R$ 5.370,03)
- 4 acertos + 2 trevos - 53 apostas ganhadoras, (R$ 2.279,73)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1029 apostas ganhadoras, (R$ 167,74)
- 3 acertos + 2 trevos - 1148 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 10988 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 9562 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 95116 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 380 são:
- 42 - 03 - 38 - 43 - 41 - 37
- Trevos sorteados: 4 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 381
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 16 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 381. O valor da premiação está estimado em R$ 86 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.