Resultado da + Milionária de ontem, concurso 384, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 384 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 87 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 32 apostas ganhadoras, (R$ 16.870,10)
- 4 acertos + 2 trevos - 103 apostas ganhadoras, (R$ 1.727,86)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1223 apostas ganhadoras, (R$ 145,51)
- 3 acertos + 2 trevos - 1883 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12846 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 14707 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 103100 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 384 são:
- 01 - 29 - 19 - 46 - 14 - 31
- Trevos sorteados: 1 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 385
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 30 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 385. O valor da premiação está estimado em R$ 88 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.