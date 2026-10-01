Resultado da + Milionária de ontem, concurso 394, quarta-feira (30/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 394 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 99 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras (R$ 87.537,65)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 32 apostas ganhadoras (R$ 4.863,21)
- 4 acertos + 2 trevos - 78 apostas ganhadoras (R$ 2.137,67)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1427 apostas ganhadoras (R$ 116,84)
- 3 acertos + 2 trevos - 1559 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 15323 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 12133 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 113062 apostas ganhadoras (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 394 são:
- 10 - 23 - 21 - 09 - 14 - 32
- Trevos sorteados: 6 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
O valor da próxima premiação está estimado em R$ 100 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.