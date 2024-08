Resultado da Quina de hoje, concurso 6515, sexta-feira (23/08)

MAIS UMA

Segunda unidade da Inpasa no Mato Grosso do Sul, desta vez em Sidrolândia, está com as obras quase concluídas; investimento na fábrica ultrapassa a casa dos R$ 2,3 bilhões

Com duas fábricas de etanol de milho no Mato Grosso do Sul já ativas, o estado se prepara para ver mais uma em pleno funcionamento ainda neste segundo semestre do ano. A segunda unidade da Inpasa em terras pantaneiras, em Sidrolândia, está com obras quase finalizadas e previsão de entrega em setembro, com investimento total de R$ 2,3 bilhões.

Em 2021, a primeira unidade da fábrica em MS começou a ser construída, em Dourados, com início das atividades no ano seguinte, em 2022. Já esta outra unidade foi anunciada em agosto de 2023, durante o MS Day, conferência para impulsionar as potencialidades do estado realizada em São Paulo, e suas obras começaram ainda no mesmo ano.

Em maio de 2024, foi divulgado que 48% das obras estavam concluídas. Na época, Iuri Morgenstern, gerente corporativo de montagem industrial, afirmou que a fábrica iria receber as primeiras cargas de milho em junho, a fim de realizar testes preventivos. Ele também havia anunciado o cronograma dos próximos meses.

"Temos a previsão de início das operações de produção da primeira fase ocorrendo no dia 26 de agosto de 2024 e da segunda fase em 28 de outubro de 2024", explicou o gerente, em maio deste ano.

Segundo divulgado pelo grupo, a fábrica prestes a ser ativada já gerou mais de 2,3 mil empregos. A unidade em Dourados gera cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos na região.

Ainda, de acordo com dados do governo de Mato Grosso do Sul, a entrada do estado como produtor de etanol de milho, iniciada em 2022 com a Inpasa em Dourados, rendeu um aumento de 25% na produção do biocombustível na última safra.

Além dessas duas instaladas em terras pantaneiras, há outras quatro fábricas do grupo instaladas no Brasil e Paraguai:

Sinop (MT)

Nova Mutum (MT)

Nova Esperança (Paraguai)

São Pedro (Paraguai)

Segundo o portal oficial da produtora, somadas essas fábricas, a Inpasa produz por ano 2,5 bilhões de litros de etanol , 1.250 milhão tonelada de DDGS (Distiller's Dried Grains with Solubles), 150 milhões litros de óleo de milho e 1.022 Gwh de energia elétrica, além de estar certificado com "Top USA", selo que coloca o grupo como uma das "melhores indústrias de etanol de milho do mundo".

Neomille

Outra fábrica de etanol de milho em Mato Grosso do Sul é a Neomille (subsidiária da CerradinhoBio), localizada em Maracaju, fruto de um investimento total de R$ 1,08 bilhões. Sua obra iniciou-se em 2022 e foi inaugurada em junho de 2023.

De acordo com o site do grupo, a unidade tem capacidade de produzir por ano 1,2 milhão de toneladas de milho, resultando em 550 milhões de litros de etanol, 330 mil toneladas de DDGS, 105 GWh de energia e 22 mil toneladas de óleo.

Cerca de 4500 profissionais estiveram envolvidos durante a fase de construção. Hoje, a unidade oferece cerca de 200 empregos diretos e 600 indiretos.

