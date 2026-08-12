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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2427, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

12/08/2026 - 08h11
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2427 da Timemania na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 46.513,85)
  • 5 acertos - 140 apostas ganhadoras (R$ 1.423,89)
  • 4 acertos - 2.588 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 24.589 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • VILA NOVA /GO - 6.771 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2427 são:

  •  37 - 71 - 09 - 31 - 24 - 06 - 03
  • Time do Coração: 77 - Vila Nova (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2430

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2430. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3759, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sexta e aos domingos; veja números sorteados.

12/08/2026 08h09

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3759 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 457.476,94)
  • 14 acertos - 230 apostas ganhadoras (R$ 1.787,37)
  • 13 acertos - 7927 apostas ganhadoras (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 114955 apostas ganhadoras (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 537656 apostas ganhadoras (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3759 são:

  •  10 - 04 - 24 - 02 - 11 - 12 - 14 - 13 - 09 - 05 - 25 - 06 - 17 - 01 - 07

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3760

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 3760. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3043, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2026 08h08

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3043 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 3.077.413,08)
  • 5 acertos - 48 apostas ganhadoras (R$ 20.836,65)
  • 4 acertos - 3.746 apostas ganhadoras (R$ 440,09)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3043 são:

  • 10 - 16 - 11 - 53 - 37 - 42

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3045

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3045. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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