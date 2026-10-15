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Economia

Nova jornada de trabalho

Saiba como o fim da escala 6x1 afeta os municípios de Mato Grosso do Sul

Estudo da CNM aponta que 67% das prefeituras do estado utilizam mão de obra terceirizada e terão de readequar contratos em serviços essenciais como limpeza e manutenção urbana

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

15/10/2026 - 16h36
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O estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que a proposta de alteração da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas — que extingue a escala 6x1 e institui o modelo 5x2 — representará um forte encargo financeiro sobre as finanças municipais em todo o país. A medida, que prevê uma transição em duas etapas, aprovada pelo Congresso Nacional, gera um impacto global estimado em R$ 6,6 bilhões anuais aos cofres municipais. 

Desse montante, R$ 1,5 bilhão refere-se às contratações diretas na Administração pública, enquanto R$ 5,1 bilhões decorrem do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de terceirização. Em Mato Grosso do Sul, a forte presença de empresas prestadoras de serviços na execução de atividades essenciais pode colocar as prefeituras do estado no centro dessa pressão orçamentária.

No âmbito estadual, a pesquisa aponta que 67% dos municípios sul-mato-grossenses pesquisados possuem contratos vigentes com empresas prestadoras de serviços públicos. Embora o percentual de adesão em Mato Grosso do Sul fique abaixo da média da Região Centro-Oeste (77%) e de estados vizinhos como Mato Grosso (85%) e Goiás (75%), o modelo é peça-chave na gestão pública municipal.

Em relação ao porte das estruturas terceirizadas, 55% dos municípios contratantes no estado mantêm até 40 postos de trabalho ativos, 25% concentram entre 41 e 100 postos e 5% registram mais de 100 trabalhadores terceirizados em suas folhas indiretas.

A dependência em relação às empresas contratadas em Mato Grosso do Sul concentra-se majoritariamente em serviços de infraestrutura urbana e manutenção, caracterizados por serem intensivos em mão de obra. As atividades de conservação, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos lideram a demanda no estado, estando presentes em 75% das prefeituras que contratam terceiros.

Em seguida, destacam-se os serviços de manutenção de prédios, equipamentos e instalações, citados por 35% dos municípios, além da segurança e vigilância, presentes em 30% das administrações. Setores como informática e telecomunicações também registram contratações em 20% das cidades sul-mato-grossenses.

As razões que levam as prefeituras sul-mato-grossenses a optar pela terceirização revelam um perfil próprio no estado, onde a busca por economia empata com a necessidade de atendimento à população. Tanto a demanda por serviços superior à capacidade do quadro próprio quanto a intenção de reduzir custos — incluindo gastos com funcionalismo — foram apontadas por 65% dos gestores locais. Adicionalmente, 45% das prefeituras recorreram a terceirizados para suprir demandas urgentes decorrentes de licenças, afastamentos ou vacâncias, enquanto 40% citaram a dificuldade de manter e reter profissionais qualificados nos municípios.

O gargalo financeiro para os cofres municipais decorre da necessidade de reequilíbrio contratual com as empresas fornecedoras, já que a redução de carga horária sem corte salarial exigirá a contratação de mão de obra complementar. 

Segundo os cálculos da CNM, a recomposição dos contratos representará um custo médio anual de R$ 447,7 mil para municípios de pequeno porte (até 50 mil habitantes) e de R$ 2,3 milhões para cidades de médio porte. 

No caso das grandes cidades, como a capital Campo Grande, o impacto médio anual estimado alcança R$ 28,8 milhões.

Economia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

15/10/2026 20h07

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7143 da Quina na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7143 são:

  •   27 - 10 - 80 - 66 - 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7144

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7144. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3805, quinta-feira (15/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

15/10/2026 20h04

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3805 são:

  • 23 - 15 - 25 - 13 - 24 - 03 - 19 - 10 - 06 - 22 - 14 - 07 - 08 - 05 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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