Os funcionários públicos estaduais e da Prefeitura de Campo Grande receberão o 13º salário e os vencimentos de novembro e dezembro nos próximos 45 dias. Somadas as três folhas de pagamento do Estado e da Capital, serão injetados R$ 1,89 bilhão na economia estadual no intervalo de pouco mais de um mês.

O governo de Mato Grosso do Sul ontem apresentou o planejamento do pagamento dos salários dos servidores do Estado. Os vencimentos referentes ao mês de novembro dos mais de 86 mil colaboradores ativos e inativos do Poder Executivo serão depositados amanhã e liberados para saque no sábado. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração (SAD), a folha de pagamento líquida dos salários é de R$ 416,262 milhões.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo Estado, o 13º salário será depositado em parcela única no dia 8 de dezembro, com disponibilidade para saque no dia 9. A gestão aponta que são R$ 517,533 milhões pagos para 54.078 servidores ativos e 32.543 inativos.

A secretária de Estado de Administração, Ana Nardes, avalia que a manutenção do pagamento dos vencimentos em dia é resultado da implementação de uma gestão financeira organizada, equilibrada e eficiente dos gastos públicos.

“Mantemos a responsabilidade com pagamento em dia do funcionalismo público, uma das prioridades do governador Eduardo Riedel, resultado de uma gestão eficiente e responsável com os gastos públicos”, destaca.

A SAD foi questionada sobre a data de pagamento do salário referente a dezembro, mas apontou que ainda não há uma data definida. Considerando que o dia 1º de janeiro é feriado, os pagamentos devem ser disponibilizados até o fim da primeira semana do ano, repetindo o que foi feito nos últimos anos.

Como a folha de pagamento deve ter o mesmo valor de novembro, de R$ 416,262 milhões, o Estado deve injetar R$ 1,350 bilhão na economia de MS nos próximos 40 dias.

CAPITAL

A Prefeitura de Campo Grande informou ao Correio do Estado que o 13º salário dos 33 mil servidores do Executivo municipal será pago “em parcela única até o dia 20 de dezembro”, afirmou a titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças (Sefin), Márcia Hokama.

O valor da folha de pagamento dos próximos três vencimentos não foi confirmado pela gestão municipal, no entanto, considerando os últimos balanços divulgados, o montante para os meses de novembro e dezembro passa de R$ 185 milhões no total.

A despesa da gratificação natalina será de cerca de R$ 165 milhões, considerando os valores pagos nos últimos anos, totalizando R$ 530,6 milhões pagos em menos de dois meses.

A prefeitura informou, por meio de nota, que o salário de novembro estará disponível no dia 7 de dezembro e que o 13º será pago em parcela única até o fim do prazo legal (20 de dezembro). Quanto ao salário de dezembro, deve seguir o calendário normal, até o quinto dia útil do primeiro mês de 2024.

O doutor em Economia Michel Constantino aponta que a disponibilização das verbas é importante para a economia local. “Esse período de fim de ano representa um cenário importante para a economia. Com 13°, bonificações e, consequentemente, aumento do consumo, o mercado produz mais, contrata mais e há um clima positivo de melhoria do bem-estar”.

O mestre em Economia Eugênio Pavão afirma que o último trimestre como um todo representa otimismo para os setores da economia. “A expectativa é de aumento nas vendas, significando a demanda por mão de obra temporária e a contratação de grande número de funcionários”.

POPULAÇÃO

Estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que, até o fim deste ano, o 13º salário vai movimentar R$ 3,777 bilhões na economia local. O montante é 19% maior do que o de 2022 – acréscimo de R$ 592,186 milhões.

A gratificação natalina será paga aos funcionários públicos, privados e beneficiários do Estado. São 1,126 milhão de pessoas que têm direito ao recurso, o que representa um crescimento de 4,3% de participação de beneficiários ou 46.557 pessoas.

A soma dos beneficiários do mercado formal até o período de levantamento desses dados compreende 793.932 pessoas, aumento de 37.214 na comparação com o ano anterior. Esse contingente de trabalhadores representa 70,5% do total de beneficiários do Estado.

Entre os assalariados dos setores público e privado, observou-se acréscimo de 42.214 trabalhadores ao longo de um ano, apesar da expressiva diminuição de 5.000 postos de trabalho no grupo dos empregados domésticos com carteira assinada (1,9% do total de beneficiados).

O rendimento médio desses dois grupos somados foi de R$ 3.584,93, variação de 17,9% na comparação com 2022 – R$ 543,10 em termos monetários.

No caso dos aposentados e pensionistas, só foi possível estimar o recebimento dos beneficiários do INSS, que neste cálculo representam 29,5% do contingente de pessoas com acesso ao 13º este ano e já receberam os valores até meados de julho.

SAIBA

Tem direito ao 13º salário: aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Trabalhadores em licença-maternidade e afastados por doença ou acidente também recebem o benefício. A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro, e a segunda, até 20 de dezembro.