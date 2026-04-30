Suinocultura se consolida como força na geração de emprego e renda em MS - Divulgação

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A suinocultura em Mato Grosso do Sul consolidou-se, em 2026, como um dos principais motores de desenvolvimento econômico e geração de empregos no estado. Impulsionado por investimentos robustos, políticas públicas e expansão do mercado internacional, o setor vive um dos momentos mais expressivos de sua história recente.

Levantamentos da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação e da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores apontam que a cadeia produtiva da suinocultura já responde por cerca de 32 mil empregos diretos.

No entanto, o impacto vai além dos números formais. Considerando o efeito multiplicador da atividade, que envolve desde a produção de grãos para ração até a logística e os serviços especializados, a estimativa é de que entre 100 mil e 120 mil empregos indiretos sejam sustentados pelo setor.

Empregos gerados

A geração de empregos é um dos pilares centrais do crescimento da suinocultura sul-mato-grossense. A expansão das granjas, a modernização de frigoríficos e o fortalecimento da cadeia logística criaram oportunidades em diferentes níveis de qualificação, tanto no campo quanto nos centros urbanos.

Entre os postos diretos, destacam-se funções ligadas ao manejo animal, operação de equipamentos, controle sanitário e administração das propriedades. Já no segmento industrial, frigoríficos e plantas de processamento absorvem mão de obra em áreas como abate, processamento, inspeção e distribuição.

Nos empregos indiretos, o impacto é ainda mais abrangente. A cadeia movimenta setores como transporte, comércio, produção de insumos agrícolas, especialmente milho e soja, além de serviços técnicos, veterinários e ambientais. Esse dinamismo contribui para a interiorização do desenvolvimento e para a geração de renda em diversas regiões do estado.

O avanço do setor está diretamente ligado a políticas de incentivo. Nos últimos anos, aproximadamente R$ 2 bilhões foram destinados à suinocultura por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, além de cerca de R$ 300 milhões em incentivos fiscais voltados à modernização da cadeia produtiva.

Segundo o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, Renato Spera, que conversou com a reportagem do Correio do Estado, o ambiente favorável tem sido determinante para a expansão.

“Temos potencial, sanidade e acesso a crédito. O Estado é parceiro, e isso faz toda a diferença. Esse ambiente favorável permitiu que chegássemos a um status sanitário invejável, que abre portas nos mercados mais exigentes do mundo, como Singapura e Emirados Árabes.”

A estratégia de agregar valor à produção também é defendida pelo governador Eduardo Riedel, que recentemente ressaltou o papel da suinocultura no processo de industrialização do agronegócio. De acordo com ele, o setor apresentou grande crescimento nos últimos três anos, refletindo diretamente na geração de emprego e renda.

Com a perspectiva de avanço logístico proporcionado pela Rota Bioceânica, a tendência é de expansão contínua. A redução de custos de exportação, especialmente para o mercado asiático, deve impulsionar a abertura de novas unidades industriais e ampliar ainda mais a demanda por mão de obra qualificada.

Além disso, a suinocultura também se destaca na agenda ambiental, com investimentos em biodigestores e tecnologias de energia limpa, criando novas oportunidades de trabalho voltadas à inovação e sustentabilidade.

Diante desse cenário, o setor se firma não apenas como potência produtiva, mas como um dos principais vetores de transformação social e econômica em Mato Grosso do Sul.