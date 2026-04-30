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Suinocultura se consolida como força na geração de emprego e renda em MS

Expansão da suinocultura impulsiona renda e empregos em todo o Estado; a estimativa é de que entre 100 mil e 120 mil empregos indiretos sejam sustentados pelo setor

Welyson Lucas

30/04/2026 - 17h12
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A suinocultura em Mato Grosso do Sul consolidou-se, em 2026, como um dos principais motores de desenvolvimento econômico e geração de empregos no estado. Impulsionado por investimentos robustos, políticas públicas e expansão do mercado internacional, o setor vive um dos momentos mais expressivos de sua história recente.

Levantamentos da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação e da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores apontam que a cadeia produtiva da suinocultura já responde por cerca de 32 mil empregos diretos.

No entanto, o impacto vai além dos números formais. Considerando o efeito multiplicador da atividade, que envolve desde a produção de grãos para ração até a logística e os serviços especializados, a estimativa é de que entre 100 mil e 120 mil empregos indiretos sejam sustentados pelo setor.

Empregos gerados

A geração de empregos é um dos pilares centrais do crescimento da suinocultura sul-mato-grossense. A expansão das granjas, a modernização de frigoríficos e o fortalecimento da cadeia logística criaram oportunidades em diferentes níveis de qualificação, tanto no campo quanto nos centros urbanos.

Entre os postos diretos, destacam-se funções ligadas ao manejo animal, operação de equipamentos, controle sanitário e administração das propriedades. Já no segmento industrial, frigoríficos e plantas de processamento absorvem mão de obra em áreas como abate, processamento, inspeção e distribuição.

Nos empregos indiretos, o impacto é ainda mais abrangente. A cadeia movimenta setores como transporte, comércio, produção de insumos agrícolas, especialmente milho e soja, além de serviços técnicos, veterinários e ambientais. Esse dinamismo contribui para a interiorização do desenvolvimento e para a geração de renda em diversas regiões do estado.

O avanço do setor está diretamente ligado a políticas de incentivo. Nos últimos anos, aproximadamente R$ 2 bilhões foram destinados à suinocultura por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, além de cerca de R$ 300 milhões em incentivos fiscais voltados à modernização da cadeia produtiva.

Segundo o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, Renato Spera, que conversou com a reportagem do Correio do Estado, o ambiente favorável tem sido determinante para a expansão.

“Temos potencial, sanidade e acesso a crédito. O Estado é parceiro, e isso faz toda a diferença. Esse ambiente favorável permitiu que chegássemos a um status sanitário invejável, que abre portas nos mercados mais exigentes do mundo, como Singapura e Emirados Árabes.”

A estratégia de agregar valor à produção também é defendida pelo governador Eduardo Riedel, que recentemente ressaltou o papel da suinocultura no processo de industrialização do agronegócio. De acordo com ele, o setor apresentou grande crescimento nos últimos três anos, refletindo diretamente na geração de emprego e renda.

Com a perspectiva de avanço logístico proporcionado pela Rota Bioceânica, a tendência é de expansão contínua. A redução de custos de exportação, especialmente para o mercado asiático, deve impulsionar a abertura de novas unidades industriais e ampliar ainda mais a demanda por mão de obra qualificada.

Além disso, a suinocultura também se destaca na agenda ambiental, com investimentos em biodigestores e tecnologias de energia limpa, criando novas oportunidades de trabalho voltadas à inovação e sustentabilidade.

Diante desse cenário, o setor se firma não apenas como potência produtiva, mas como um dos principais vetores de transformação social e econômica em Mato Grosso do Sul.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 841, quarta-feira (29/04)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/04/2026 08h24

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 841 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 7.176.787,87)
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 15.355,42)
  • 5 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 1.044,58)
  • 4 acertos - 1.357 apostas ganhadoras, (R$ 64,66)
  • 3 acertos - 12.964 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 841 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 7 
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 6
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 842

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 4 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 842. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2951, quarta-feira (29/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/04/2026 08h22

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2951 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 4.491,34)
  • 4 acertos - 377 apostas ganhadoras, (R$ 149,76)
  • 3 acertos - 7.532 apostas ganhadoras, (R$ 3,74)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 11.116,06)
  • 4 acertos - 389 apostas ganhadoras, (R$ 145,14)
  • 3 acertos - 7.415 apostas ganhadoras, (R$ 3,80)
  • Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2951 são:

Primeiro sorteio

  • 31 - 26 - 43 - 39 - 41 - 12 

Segundo sorteio

  • 16 - 29 - 32 - 39 - 01 - 23

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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