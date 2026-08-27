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TCU aponta falhas no processo e concessão do Rio Paraguai naufraga

Auditoria identifica fragilidades na governança, falta de planejamento e entraves ambientais que podem atrasar a licitação

Rodolfo César, de Corumbá

27/08/2026 - 07h50
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O uso do modal hidroviário para trazer competitividade a Mato Grosso do Sul e outros estados que têm rios ainda esbarra em fragilidades institucionais, lacunas de planejamento, deficiência de dados, governança fragmentada e baixo grau de maturidade da política.

Esse diagnóstico foi dado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e representa a dificuldade que ainda existe para que o governo consiga estruturar questões internas para efetivar a concessão da hidrovia do Rio Paraguai, com impacto direto no Pantanal e no Estado. 

Por conta desse diagnóstico, a perspectiva de a privatização sair pode ainda não estar tão próxima como o discurso político sinaliza. Há previsão de que em 2027 ocorra a licitação. A concorrência só vai ser aberta após deliberação do TCU. A auditoria foi divulgada em junho deste ano.

“Constatou-se baixo grau de maturidade da política, com ausência de estrutura normativa clara, metas e indicadores consistentes e coordenação permanente, sendo formuladas recomendações voltadas ao fortalecimento institucional, à centralidade do cidadão e ao aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental”, detalhou auditoria, que buscou dados hidroviários principalmente do período entre 23 de julho de 2025 e 27 de janeiro deste ano.

A auditoria reconheceu que a hidrovia do Rio Paraguai e outros trechos de rio, em especial na Amazônia, têm grande potencial.

A concessão da hidrovia do Rio Paraguai foi lançada como a primeira licitação deste modelo a ser realizada no BrasilA concessão da hidrovia do Rio Paraguai foi lançada como a primeira licitação deste modelo a ser realizada no Brasil - Foto: Rodolfo César

O que trava esse caminho é a ausência de política pública consolidada e de regras específicas, aliada a poucos investimentos e ao direcionamento do Estado de priorizar, historicamente, o transporte rodoviário.

O órgão fiscalizador ainda reforçou que o Brasil tem aproximadamente 63 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis, o que representa uma das maiores redes hidrográficas do mundo.

Atualmente, cerca de 20 mil km são utilizados comercialmente e pouco mais de 5% do transporte de cargas do País é feito por esse modal.

Entre os alertas emitidos pelo TCU, a auditoria reconheceu que o Plano Geral de Outorgas Hidroviário (PGO), lançado em outubro de 2023, é um avanço para superar as deficiências. 

“O PGO é um instrumento estratégico para orientar investidores e consolidar projetos de exploração de vias navegáveis. Ele prioriza vias interiores como as dos Rios Madeira, Tapajós, Paraguai, Barra Norte e Tietê-Paraná, com o objetivo de ampliar a competitividade e atrair investimentos privados. [...] A primeira delas, a hidrovia do Rio Paraguai, encontra-se em uma fase avançada de estruturação, restando o envio ao TCU do pacto trinacional (Brasil-Bolívia-Paraguai) a ser celebrado entre os países, para que possa ser iniciada a etapa de análise”, destacou.

Além disso, o Tribunal cobrou que o governo federal fortaleça a governança para acabar com a fragmentação de competências e a falta de coordenação entre os múltiplos órgãos e entidades responsáveis. Isso é representado por um vácuo de atuação conjunta.

Na atual estrutura, os atores principais envolvem a Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq), o Ministério de Portos e Aeroportos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Ministério dos Transportes, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e a Marinha do Brasil, que dividem responsabilidades, mas não há um órgão que centralize as atividades ou coordene as múltiplas demandas para viabilizar o modal com fluxo de cargas.

PROFISSIONAIS

A auditoria também apontou que há uma carência na formação de profissionais fluviários. Recai principalmente sobre a Marinha a responsabilidade pela formação de profissionais com a certificação para operar.

Contudo, a instituição militar “não apresenta o dinamismo e a escala necessários para atender à demanda atual e projetada por profissionais especializados na navegação interior”, identificou o TCU.

“Empresas como a Hidrovias do Brasil e associações como a Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol) e a Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) têm grande interesse na previsibilidade da navegabilidade, na eficiência logística e na regulação do setor, assim como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que representa o agronegócio, um dos maiores usuários do transporte hidroviário para o escoamento de grãos e outros produtos agrícolas”, detalhou a auditoria.

Para balizar caminhos a serem seguidos, o acompanhamento do TCU ressaltou que a autorização para navegação na hidrovia do Rio Paraguai está em um limbo de decisão. Isso ocorreu com relação à renovação da Licença de Operação (LO) nº 18/1998 no tramo norte, entre Corumbá e Cáceres (MT). 

A licença foi postergada por ausência do Relatório Consolidado de Atendimento às Condicionantes. Nesse contexto, o Plano de Gestão Ambiental (PGA) e o Relatório Anual chegaram a ser apresentados, mas são considerados insuficientes para garantir a navegação de forma segura ou ocorrer a determinação que proíbe seu uso de forma legal.

Esse processo de renovação está parado, condicionado a parecer do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) desde 2021. O tramo norte passa pela Terra Indígena Guató e o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense.

Em outra ponta, no tramo sul (Corumbá a Porto Murtinho), desde 2021, há tentativas frustradas para que seja contratado Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima). Em 2025, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu um termo de referência específico para haver essa contratação, mas não se avançou no debate.

O TCU ponderou que o MMA não se mostrou contrário à hidrovia, mas solicitou “cautela” e “maior prazo de avaliação” por justamente a hidrovia cortar o Pantanal.

“Questões socioambientais, hoje frequentemente tratadas de forma reativa e fragmentada, poderão ser discutidas com a profundidade exigida desde as etapas iniciais de planejamento, harmonizando expectativas, reduzindo assimetrias de informação e prevenindo judicializações que historicamente atrasam ou inviabilizam projetos. Iniciativa semelhante já existe no contexto do setor elétrico”, concluiu o TCU.

DESINFORMAÇÃO

A auditoria também identificou com instituições da sociedade civil que o governo federal não consegue se comunicar com populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, pescadores e transportadores fluviais. 

Como faltam planos e métodos para a operacionalização da hidrovia, há espaço para boatos e especulações. 

“Proliferam-se mitos sobre as reais intenções do poder público: temores sobre desapropriações, destruição de modos de vida tradicionais, privatização dos rios, cobrança de pedágios ou catástrofes ambientais. Essa desinformação gera desconfiança institucional e resistência à execução da política, manifestada em protestos, bloqueios, judicializações e denúncias”, alertou o relatório.

Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 891, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2026 08h42

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 891 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 17.398,53)
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$ 1.021,43)
  • 4 acertos - 1.097 apostas ganhadoras, (R$ 67,97)
  • 3 acertos - 10.520 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 891 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 892

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 892. O valor da premiação está estimado em R$ 6,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2998, quarta-feira (26/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2026 08h39

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3001 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos  - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 7.303,97)
  • 4 acertos - 489 apostas ganhadoras (R$ 102,42)
  • 3 acertos - 8.914 apostas ganhadoras (R$ 2,80)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 4.930,18)
  • 4 acertos - 312 apostas ganhadoras (R$ 160,52)
  • 3 acertos - 6.789 apostas ganhadoras (R$ 3,68)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3001 são:

Primeiro sorteio

  • 22 - 08 - 10 - 43 - 05 - 48

Segundo sorteio

  • 22 - 27 - 42 - 45 - 30 - 31 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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