Economia

Trabalhadores do comércio e serviços em MS terão reajuste de até 11,6% no salário

O valor acordado entre o Fetracom e a classe patronal garante reajuste salarial acima do valor da inflação para 2026

Karina Varjão

Karina Varjão

04/12/2025 - 16h00
A Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul (Fetracom/MS) assegurou um reajuste no salário dos trabalhadores no setor de comércio e serviços em vários municípios do Estado. 

O acordo foi realizado pela Federação em negociação com a classe patronal estadual, formada pelos grupos de empregadores e proprietários de empresas desse setor, em busca da valorização da categoria.

Serão contemplados os trabalhadores do comércio geral nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru e Terenos.

Nesses municípios, o piso salarial foi reajustado de R$ 1.800 para R$ 1.960, o que representa um aumento de 8,89%, valor acima da inflação projetada para o próximo ano, de 4,17% Também foi acordado um reajuste de 7% para quem recebe acima do valor do piso.

Já no município de Aparecida do Taboado, o piso foi fixado em R$ 2.010, aumento de 11,67%, também com um reajuste de 7% para salários acima do piso. 

Representando os trabalhadores do setor, estiveram presentes na reunião o presidente da Fetracom, Douglas Rodrigues Silgueiro, o diretor financeiro Clodoaldo Fernandes Alves e o jurídico Rodolfo Lessa.

Representando a classe patronal, as negociações contaram com o gerente de Relações Sindicais da Fecomércio, Fernando Camilo, e o diretor Everaldo Leite Dias.

Segundo a direção da Federação, “o acordo reforça o protagonismo da federação na defesa dos direitos dos trabalhadores, garantindo não apenas recomposição salarial, mas também avanço real no poder de compra, especialmente em um cenário econômico ainda desafiador”. 

A entidade ainda informou que os pisos salariais dos trabalhadores de mercado ainda estão em fase de negociação, mas a expectativa é que o acordo avance em breve, assegurando “condições igualmente justas à categoria”. 


 

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 06023-2 de ontem, quarta-feira (03/12): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

04/12/2025 09h57

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06023-2 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 3 de novembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Divinópolis (MG) - R$ 500.000,00
  2. Porto Alegre (RS) - R$ 35.000,00
  3. Ubá (MG) - R$ 30.000,00
  4. Rio de Janeiro (RJ)  - R$ 25.000,00
  5. Aguaí (SP) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06009-7:

  • 5º prêmio: 02873
  • 4º prêmio: 03343
  • 3º prêmio: 49295
  • 2º prêmio: 36204
  • 1º prêmio: 14165

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 308, quarta-feira (03/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/12/2025 09h47

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 308 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 03 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 165.208,59); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 8.158,45 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 1.512,89 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 509 apostas ganhadoras, (R$ 154,55 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 873 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 5853 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 6706 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 47143 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 308 são:

  • 16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40 
  • Trevos sorteados: 1 - 6 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 309

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 309. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

