Trabalhadores do comércio e serviços em MS terão reajuste de até 11,6% no salário

A Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul (Fetracom/MS) assegurou um reajuste no salário dos trabalhadores no setor de comércio e serviços em vários municípios do Estado.

O acordo foi realizado pela Federação em negociação com a classe patronal estadual, formada pelos grupos de empregadores e proprietários de empresas desse setor, em busca da valorização da categoria.

Serão contemplados os trabalhadores do comércio geral nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru e Terenos.

Nesses municípios, o piso salarial foi reajustado de R$ 1.800 para R$ 1.960, o que representa um aumento de 8,89%, valor acima da inflação projetada para o próximo ano, de 4,17% Também foi acordado um reajuste de 7% para quem recebe acima do valor do piso.

Já no município de Aparecida do Taboado, o piso foi fixado em R$ 2.010, aumento de 11,67%, também com um reajuste de 7% para salários acima do piso.

Representando os trabalhadores do setor, estiveram presentes na reunião o presidente da Fetracom, Douglas Rodrigues Silgueiro, o diretor financeiro Clodoaldo Fernandes Alves e o jurídico Rodolfo Lessa.

Representando a classe patronal, as negociações contaram com o gerente de Relações Sindicais da Fecomércio, Fernando Camilo, e o diretor Everaldo Leite Dias.

Segundo a direção da Federação, “o acordo reforça o protagonismo da federação na defesa dos direitos dos trabalhadores, garantindo não apenas recomposição salarial, mas também avanço real no poder de compra, especialmente em um cenário econômico ainda desafiador”.

A entidade ainda informou que os pisos salariais dos trabalhadores de mercado ainda estão em fase de negociação, mas a expectativa é que o acordo avance em breve, assegurando “condições igualmente justas à categoria”.



