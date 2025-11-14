Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trump retira tarifa sobre café, laranja, carne bovina e outros produtos

A entrada em vigor da modificação das tarifas tem efeito retroativo para 13 de novembro, segundo documento publicado pela Casa Branca nesta sexta-feira

da redação

da redação

14/11/2025 - 19h09
O presidente Donald Trump assinou, nesta sexta-feira (14), um decreto que retira tarifas dos Estados Unidos sobre importações de produtos agropecuários como carne bovina, banana, café e tomate, em um momento em que o governo está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

O decreto presidencial determina que alguns produtos agrícolas estarão isentos das tarifas “recíprocas” impostas este ano, após analisar questões como a capacidade de produção nacional de certos bens nos Estados Unidos.

Serão mantidas, portanto, as tarifas gerais de 10%, porcentual mínimo válido para todos os países.

Segundo a Casa Branca, a medida modifica "o escopo das tarifas recíprocas que ele [Donald Trump] anunciou inicialmente em 2 de abril de 2025".

Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos impôs um tarifaço global a produtos importados de vários países, e confirmou uma taxa de 10% para os produtos brasileiros. No evento, ele comunicou a aplicação de tarifa de 20% sobre a União Europeia, 34% sobre a China e 46% sobre o Vietnã.

O Brasil é um dos principais interessados na retirada das tarifas e o decreto beneficia diretamente as exportações brasileiras.

O País é o maior produtor de café do mundo e o maior vendedor para o mercado americano. Mas, com tarifas de 50% (soma da recíproca e de uma tarifa adicional punitiva), o produto havia perdido competitividade frente a outros exportadores. As exportações de carne também haviam sido afetadas pelas tarifas de 50%.

Ao comentar a medida, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o alívio tarifário dos EUA “vai permitir a retomada das exportações do agro brasileiro”.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que está analisando a Ordem Executiva assinada por Trump.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) disse, em nota, que “a redução tarifária devolve previsibilidade ao setor e cria condições mais adequadas para o bom funcionamento do comércio”. 

Em nota, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) informou que está analisando se a Ordem Executiva se aplica "à tarifa base de 10%, à de 40% [adicional] ou a ambas". 

"O Cecafé está em contato com seus pares americanos, neste momento, para analisar, cuidadosamente, a situação e termos noção do real cenário que se apresenta", diz o comunicado.

* Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 772, sexta-feira (14/11)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2025 20h21

Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 772 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,6 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 772 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 0
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 773

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 17 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 773. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2849, sexta-feira (14/11)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2025 20h18

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2849 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2849 são:

  • 23 - 58 - 66 - 18 - 25 - 91 - 74 - 54 - 53 - 60 - 71 - 34 - 88 - 42 - 11 - 67 - 39 - 16 - 90 - 35 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2850

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 17 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2850. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

