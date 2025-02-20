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Pelo 2º ano seguido, Nascar Brasil abre temporada em Campo Grande

Abertura da temporada 2025 acontece no dia 23 de março, no Autódromo Internacional de Campo Grande, e competição termina na primeira semana de dezembro, em Interlagos (SP)

Felipe Machado

Felipe Machado

20/02/2025 - 12h00
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Pelo segundo ano consecutivo, a Nascar Brasil abre a temporada no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no dia 23 de março.

No ano passado, a etapa campo-grandense da competição foi realizada nos dias 14 a 17 de março, com a presença também da Copa Truck e a Copa Hyundai HB20.

Durante 2025, serão 21 corridas em nove etapas. As seis primeiras etapas terão duas corridas cada, incluindo em Campo Grande. Já as três últimas etapas, que acontecerão nas cidades de Curvelo (MG), Mogi Guaçu (SP) e São Paulo (SP), estão reservadas para o torneio Special Edition.

  • Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS
  • Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (Sunset Londrina)
  • Etapa 3 - 18/05 – São Paulo/SP (Sprint Race)
  • Etapa 4 - 15/06 - Viamão/RS (Inverse Race)
  • Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (100 Miles)
  • Etapa 6 - 24/08 - Santa Cruz do Sul/RS (Match Point)
  • Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (Oval Track / Special Edition)
  • Etapa 8 - 02/11 – Mogi Guaçu/SP (Special Edition)
  • Etapa 9 - 07/12 – São Paulo/SP (Special Edition)

Ao final da competição, os campeões serão laureados na cerimônia de premiação da NASCAR Awards, nos Estados Unidos.

Na etapa de Campo Grande em 2024, o piloto Léo Reis (Unnika Racing Team) venceu a Corrida 1, com um tempo de 29min30s, seguido pelo português Lourenço Beirão (Singus Competition), e por Rafa Dias (Maxon Racing).

Já na segunda corrida em terras campo-grandenses, quem venceu foi o paranaense Gabriel Casagrande (Unnika Racing Team), que completou as 14 voltas com um tempo de 28min58seg019, seguido por Vitor Genz (Singus Competition) e Sérgio Ramalho (Race Engineering Team).

Ao final da temporada de 2024, Casagrande foi campeão dos campeonatos Overall e Special Edition da NASCAR Brasil. Em 2023, o paranaense também conquistou o título do Special Edition, na categoria PROAM. Há 11 dias, a MX Vogel anunciou que o corredor é o novo nome da equipe.

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