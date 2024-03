Campo Grande abre etapa da Nascar Brasil e Copa Truck neste final de semana

EM OBRAS

O terreno escolhido para o empreendimento está localizado na saída para Rochedinho, após o campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Centro do Futebol terá campo com medidas oficiais, vestiários e arquibancada Foto: Divulgação/FFMS

Projeto de criação de um Centro de Desenvolvimento de Futebol na capital Campo Grande começou a sair do papel nesta última semana.

De acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a contrução do Centro de Desenvolvimento de Futebol de Campo Grande, que terá estrutura para receber jogos dos campeonatos sul-mato-grossenses do futebol de base, faz parte do Fundo de Legado da Copa do Mundo, que começou a ser idealizado em 2015.

Os engenheiros responsáveis pela obra, que será coordenada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela FFMS, deram o pontapé inicial do trabalho nesta semana, com estacamento, limpeza e terraplanagem. Segundo a federação de futebol do Estado, até o fim de 2024 o espaço para atividade esportiva deve ficar pronto.

O Centro de Desenvolvimento será contruido em um terreno que fica na avenida Tamandaré, na saída para Rochedinho, após o campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O imóvel já possui uma casa, que servirá de base operacional para as atividades de escolinhas de futebol e competições amadoras promovidas pela Federação de Mato Grosso do Sul.

O planejamento da obra que têm recursos da Fifa, conforme informações da FFMS, prevê a implantação de um centro de treinamento e competições, com um campo de grama natural e medidas oficiais (105m x 68m), vestiários, arquibancadas, além de amplo estacionamento para veículos e ônibus.

ENORME CONQUISTA

Espaço onde será construido o Centro de Desenvolvimento de Futebol de Campo Grande

Jamiro Rodrigues, que será o gestor responsável da obra por parte federação de futebol, informa que dentro da organização para o inicio das obras efetivamente, a construção do Centro de Desenvolvimento chega em sua terceira etapa.

"A primeira etapa foi a escolha do local, com localização e espaços adequados e aquisição desta chácara. Depois, em uma segunda etapa, tivemos que providenciar as licenças necessárias e a produção do projeto. Agora, damos início efetivamente a obra. Houve uma preocupação ecológica com a manutenção das árvores e um cuidado com o meio ambiente na produção de lixo e dejetos e o seu destino, o que demandou tempo”, explica Jamiro.

O presidente da FFMS, Francisco Cezário, acredita que o Centro de Desenvolvimento é uma conquista enorme para o futebol do Estado. “Com o empreendimento poderemos organizar várias atividades, desde a formação de atletas, realização de competições e a formação e capacitação de profissionais. Começamos a construir uma nova dinâmica em nossa modalidade no Mato Grosso do Sul, uma casa própria”, enalteceu o dirigente.