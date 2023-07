Adversário da Serc/UCDB é punido e equipe de MS avança à próxima fase da Copa do Brasil

Por conta do desligamento da Associação Atlética Uirapuru da federação Mato-Grossense de Futsal, o adversário da Serc/UCDB na Copa do Brasil de Futsal Feminino foi eliminado da competição pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), proclamando a vitória do time Salesiano por W.O, no 2º jogo do confronto.

A decisão fora das quadras classificou de forma antecipada a Serc/UCDB para as quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo disputado entre as equipes, no ginásio Fiotão, em Várzea Grande (MT), terminou com a vitória da equipe sul-mato-grossense por 3 a 2.

O segundo jogo da partida entre a Serc/UCDB e o Uirapuru iria acontecer neste domingo(2), às 9h, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande.

De acordo com o documento publicado pela CBFS informando a decisão, além da Copa do Brasil, a Associação Atlética Uirapuru está fora das edições da Taça Brasil de Clubes Sub-15,Sub-18,Sub-17 e Sub-10 Masculino.

Em especial nas competições de base Sub-15 e Sub-18, o posicionamento da confederação decidiu que uma equipe de Mato Grosso do Sul irá herdar a vaga deixada pelo Uirapuru.

A 26ª Taça Brasil de Clubes – Sub-15 Masculina – Divisão Especial será sediada em Campo Grande no próximo Sábado(8), e por conta desta suspensão da equipe Mato-Grossense, a CBFS facultou que esta edição do Sub-15 terá a participação de três representantes do Estado

CLÁSSICO NAS QUARTAS

Pela terceira vez consecutiva nesta competição nacional do Futsal Feminino, as duas principais equipes do Mato Grosso do Sul na modalidade se enfrentam nas quartas de final.

O clássico do nosso futsal, entre Serc/UCDB e Dec/Operário acontecerá novamente na Copa do Brasil. As datas e horários dos confrontos ainda não foram divulgados.

