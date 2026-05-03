Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FEBRE

Álbum da Copa agita campo-grandenses mesmo com preço "nas alturas"

Com 980 figurinhas e aumento acima da inflação, fãs terão que gastar mais de R$ 1 mil para completar edição deste ano

Felipe Machado

03/05/2026 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lançado na última quinta-feira (30), o álbum da Copa do Mundo de 2026 está agitando os colecionadores de Campo Grande e deixa bancas “suando” para dar conta da alta demanda, mesmo com aumento acima da inflação em comparação com a edição anterior, em 2022.

Produzido e distribuído pela editora americana Panini desde 1970, o álbum é um dos itens mais esperados pelos colecionadores em ano de Copa do Mundo, consolidando-se como um dos maiores fenômenos de colecionismo no Brasil. Por essa edição ser a primeira com 48 seleções participantes, este é o maior álbum lançado pela empresa referente à competição, sendo necessárias 980 figurinhas para completar a coleção.

Acompanhado disso, a Panini também resolveu reajustar o preço dos itens, estabelecendo o valor de R$ 7,00 por pacote contendo sete cromos cada, ou seja, R$ 1,00 por figurinha. Em 2022, o pacote custava R$ 4,00, com cada envelope contendo cinco cromos (R$ 0,80 cada figura). 

O preço do próprio álbum também aumentou. Em 2022, a versão brochura (capa mole) custava R$ 12,90, enquanto a versão de capa dura custava R$ 44,90. Para a edição deste ano, a editora definiu a brochura em R$ 24,90 e o capa dura em R$ 74,90.

Em suma, em um cenário de muito otimismo, mesmo que o colecionador consiga completar o álbum trocando todas as figurinhas, sem ficar com nenhuma delas repetida, o preço total ainda ultrapassa R$ 1 mil. Na última Copa do Mundo, o custo era de R$ 550.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação acumulada no Brasil entre 2022 e 2025 ficou em cerca de 21%. Já o novo valor para completar o álbum de figurinhas teve um aumento de 81% se comparado à última Copa, o que representa um aumento bem acima da inflação no período.

Contudo, isso não significa que os colecionadores “pularam do barco”. Em conversa com Daniel Magalhães, proprietário da Banca Modular, que existe desde 2001 na Capital, ele revelou que os números são semelhantes aos da Copa do Mundo anterior e que muita gente ainda deve iniciar o álbum em breve, visto que o período de início de mês também deve favorecer isso.

“Creio que a cada ano tem mais gente colecionando, desde famílias que vão passando a tradição adiante, desde crianças que começam pelo estímulo dos outros amiguinhos na escola, ou adultos que conquistaram poder aquisitivo e aderem a hobbies mais custosos”, disse à reportagem.

Acerca dos novos valores, ele disse que o aumento já era esperado pelos colecionadores e que achou boa a ideia de conter mais figurinhas por envelope. “Como o álbum é maior, achei uma ideia inteligente o envelope vir com mais figurinhas. Pouquíssimas pessoas reclamaram do novo valor, porque nos três últimos anos os envelopes de álbum de futebol já custam R$ 1,00 por cromo. Os colecionadores não foram surpreendidos”, analisou.

Geovani Vegas, dono da Banca Elite, que conta com 22 anos de mercado, também disse que o aumento no preço foi pouco comentado pelos clientes. Porém, ele cita que a nova política da Panini em distribuir o álbum para tipos de estabelecimentos diferentes resultou em uma menor movimentação na banca este ano.

“Como a Panini fez questão de enfiar figurinhas em tudo quanto é canto, como padarias, lotéricas, lojas de ferramentas, mercados em geral e ainda receberam os produtos dois dias antes do que nas bancas, o início foi menor que a passada”, pontuou.

O jornaleiro ainda fala que a tradição deve superar o aumento dos preços nas próximas edições, especialmente em ano de Copa do Mundo. “Pessoal gosta demais. Eu vendia para guris, que agora são pais, e vendo para seus filhos. Isso é muito gostoso”, comentou.

Curiosidade

Pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

A página é preenchida pelos seguintes jogadores:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Assine o Correio do Estado

ESPORTE

Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e bicampeão paralímpico, morre aos 59 anos

Morte do italiano foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa

02/05/2026 15h50

Compartilhar
Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016. Foto: Getty Images

Continue Lendo...

O ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico, o italiano Alessandro Zanardi morreu nesta sexta-feira (01) aos 59 anos. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa. Ele era casado e tinha um filho.

“É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e dos amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento. E pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante esse período de luto”.

No automobilismo, o italiano teve início no kart e conseguiu grande destaque na F3000, em 1991, quando terminou na segunda colocação, atrás apenas do brasileiro Christian Fittipaldi. Com o bom desempenho, ganhou uma oportunidade na Fórmula 1, pilotando um Jordan.

Após algumas temporadas sem muito sucesso na principal categoria do automobilismo, Alex Zanardi mudou para a Fórmula Indy e conseguiu os títulos de 1997 e 1998. Em 66 corridas disputadas, o ex-piloto conseguiu 15 vitórias e 28 pódios.

Em 2001, tudo mudou na vida do italiano após um grave acidente no Grande Prêmio de Lausitz. Zanardi brigava pela vitória na prova, mas acabou rodando após um pit stop e ficou atravessado na pista. Ele foi atingido em cheio pelo canadense Alex Tagliani, que não teve tempo para desviar. Em estado grave, Alex teve as duas pernas amputadas.

Mesmo com o triste fim no automobilismo, Zanardi buscou outros caminhos e começou a competir no paraciclismo. Na modalidade acabou tendo grande destaque e ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais e prestou condolências aos famíliares.

“A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada prova da vida em uma lição de coragem, força e dignidade. Alex Zanardi soube se reinventar a cada vez, enfrentando também os desafios mais duros, com determinação, lucidez e um ânimo fora do comum”.

“Com seus resultados esportivos, seu exemplo e humanidade, deu a todos nós muito mais do que uma vitória: deu esperança, orgulho e a força de nunca se render. Em meu nome e do governo, dirijo um pensamento emocionado e a mais sincera proximidade à sua família e a todos aqueles que lhe quiseram bem. Obrigado por tudo, Alex”.

Anote na agenda

Times de MS tem jogos decisivos neste final de semana

Pantanal feminino vai em busca da classificação no Brasileirão Feminino A3, o Ivinhema busca se consolidar no G4, enquanto o Operário busca a recuperação na Série D

02/05/2026 10h30

Compartilhar
Times de MS buscam sair com saldo positivo neste sábado

Times de MS buscam sair com saldo positivo neste sábado Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

Continue Lendo...

Para o amante do futebol a tarde deste sábado (2) será recheado de jogos e o destaque vai para os time de Mato Grosso do Sul, que buscam se firmar em suas competições. 

As equipes de MS, entram em fase decisiva neste final de semana na Série D, Ivinhema e Operário entram em campo para o encerramento do primeiro turno e buscam se afirmar na competição. 

Já no futebol feminino, o time do Pantanal entra em campo pela última rodada da fase de grupos e mantém vivo o sonho da classificação. 

IVINHEMA 

O Azulão do Vale vive bom momento na competição. Em sua primeira participação o Ivinhema vem surpreendendo e após quatro rodadas se encontra na segunda colocação do Grupo 11. 

Neste sábado a equipe enfrenta a ABECAT Ouvidorense e vai em busca de mais uma vitória. O adversário do Azulão ocupa a última colocação do grupo e ainda não venceu na competição. 

A bola rola às 15h (horário de MS), no Estádio Municipal Luiz Benedito, na cidade de Ouvidor, em Goiás. A partida contará com transmissão da CBF TV. 

OPERÁRIO 

Diferente do Ivinhema a equipe do Operário está em situação completamente oposta à do conterrâneo, em quatro jogos disputados até aqui na competição o Galo da Capital soma três empates e uma derrota. 

Com três pontos conquistados, o time da Capital ocupa atualmente a quinta colocação e está fora da zona de classificação para a próxima fase. Com um alto investimento no elenco, a equipe não vem correspondendo às expectativas dentro de campo. 

Nesta rodada, para fechar o primeiro turno, o time comandado por Diego Souza, vai até Minas Gerais para enfrentar a equipe do Uberlândia que é líder do grupo com nove pontos. 

A partida acontece neste sábado às 16h (horário de MS), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. 

PANTANAL 

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal vive a expectativa de conquistar a classificação para a próxima fase. Ocupando atualmente a segunda colocação do Grupo A2, as pantaneiras podem avançar mesmo se não vencer. 

Caso isso aconteça o Pantanal terá que contar com um tropeço do Várzea Grande, que recebe em casa o já classificado Planalto. 

Caso as duas partidas terminem empatadas, classificação garantida das pantaneiras, se o Várzea vencer e o Pantanal empatar ou perder, classificação do time mato-grossense. 

O adversário do Pantanal será a equipe do Cresspom do Distrito Federal, que é o lanterna do grupo e não tem mais chances de classificação. 

O jogo acontece fora de casa e a bola rola às 14h, horário de Mato Grosso do Sul. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6062-3 de hoje, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6062-3 de hoje, sábado (02/05)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3003, sábado (02/05); veja o rateio
loteria

/ 10 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3003, sábado (02/05); veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3675, sábado (02/05); veja o rateio
loteria

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3675, sábado (02/05); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3675, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3675, sábado (02/05)

5

Obra da Arauco avança mais rápido que o previsto
CELULOSE

/ 1 dia

Obra da Arauco avança mais rápido que o previsto

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 5 dias

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 24/04/2026

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê