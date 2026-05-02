Times de MS tem jogos decisivos neste final de semana

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Para o amante do futebol a tarde deste sábado (2) será recheado de jogos e o destaque vai para os time de Mato Grosso do Sul, que buscam se firmar em suas competições.

As equipes de MS, entram em fase decisiva neste final de semana na Série D, Ivinhema e Operário entram em campo para o encerramento do primeiro turno e buscam se afirmar na competição.

Já no futebol feminino, o time do Pantanal entra em campo pela última rodada da fase de grupos e mantém vivo o sonho da classificação.

IVINHEMA

O Azulão do Vale vive bom momento na competição. Em sua primeira participação o Ivinhema vem surpreendendo e após quatro rodadas se encontra na segunda colocação do Grupo 11.

Neste sábado a equipe enfrenta a ABECAT Ouvidorense e vai em busca de mais uma vitória. O adversário do Azulão ocupa a última colocação do grupo e ainda não venceu na competição.

A bola rola às 15h (horário de MS), no Estádio Municipal Luiz Benedito, na cidade de Ouvidor, em Goiás. A partida contará com transmissão da CBF TV.

OPERÁRIO

Diferente do Ivinhema a equipe do Operário está em situação completamente oposta à do conterrâneo, em quatro jogos disputados até aqui na competição o Galo da Capital soma três empates e uma derrota.

Com três pontos conquistados, o time da Capital ocupa atualmente a quinta colocação e está fora da zona de classificação para a próxima fase. Com um alto investimento no elenco, a equipe não vem correspondendo às expectativas dentro de campo.

Nesta rodada, para fechar o primeiro turno, o time comandado por Diego Souza, vai até Minas Gerais para enfrentar a equipe do Uberlândia que é líder do grupo com nove pontos.

A partida acontece neste sábado às 16h (horário de MS), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

PANTANAL

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal vive a expectativa de conquistar a classificação para a próxima fase. Ocupando atualmente a segunda colocação do Grupo A2, as pantaneiras podem avançar mesmo se não vencer.

Caso isso aconteça o Pantanal terá que contar com um tropeço do Várzea Grande, que recebe em casa o já classificado Planalto.

Caso as duas partidas terminem empatadas, classificação garantida das pantaneiras, se o Várzea vencer e o Pantanal empatar ou perder, classificação do time mato-grossense.

O adversário do Pantanal será a equipe do Cresspom do Distrito Federal, que é o lanterna do grupo e não tem mais chances de classificação.

O jogo acontece fora de casa e a bola rola às 14h, horário de Mato Grosso do Sul.