Algoz da Argentina no Parapan, campo-grandense quer repetir feito no mundial

ÚLTIMA CHAMADA

Tradicional corrida de rua será realizada neste domingo (17), com percurso de 5 e 10 km, no Parque das Nações Indígenas

O Circuito de Corridas CAIXA de Campo Grande, marcado para ocorrer no dia 17 de novembro, abriu uma oportunidade para quem perdeu o prazo de inscrição.

Agora, a tradicional série de provas de rua, conta com as últimas vagas disponíveis. No entanto, a inscrição deve ser feita no local da entrega dos kits, na loja Centauro do Shopping Campo Grande (av. Afonso Pena, 4.909), na sexta-feira (15), das 10h às 20h e no sábado (16), das 10h às 18h. As inscrições são válidas tanto para a modalidade de 5km ou 10km.

Ainda ontem (13), a opção de inscrição de modo online, através do site do circuito, foi encerrada.

Data alterada

Inicialmente previsto para ocorrer no dia 13 de outubro, o evento teve sua data este domingo (17) de novembro. De acordo com a organização, a troca se deu em razão de ajustes técnicos estruturais na recepção dos corredores no ponto de largada e chegada, na Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal.

O circuito

Na capital, a etapa Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series será disputada nas distâncias de 5km, na modalidade de corrida e caminhada a na distância de 10km, para amadores e corredores da categoria Elite.

O padrinho da etapa de Campo Grande será o medalhista olímpico nas olimpíadas de de 2000, Cláudio Roberto, Segundo a organização, ele estará presente desde a entrega dos kits, além de marcar presença na largada e na premiação da prova.

O circuito foi criado em 2004 e, desde então, já recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas realizadas até o ano de 2018, que precedeu a interrupção forçada do evento em função da pandemia.

Neste ano, o circuito Caixa já passou por Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Aracaju (SE), Salvador (BA) Maceió (AL), Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

Depois de Campo Grande, a competição segue para Palmas, no Tocantins, com corrida programada para o dia 24 de novembro. Até o fim do ano, o circuito pretende passar também por Porto Alegre (RS) e Vitória (ES).

Inscrição

Os atletas amadores têm duas opções de inscrição para correr, sendo o kit popular a R$ 89 e o kit Caixa, a R$ 129. Os preços não incluem a taxa de serviço.

O kit popular dá direito a número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação, enquanto o kit Caixa agrega uma camiseta e uma meia para os corredores.

Clientes com cartão de crédito Caixa têm 20% de desconto.

Funcionários da Caixa também contarão com condições especiais, assim como corredores acima de 60 anos, que pagarão R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).

Mais informações sobre o evento podem ser conferidas diretamente no site do circuito: https://circuitocaixa.com/campo-grande/