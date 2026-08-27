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Alison dos Santos bate recorde mundial dos 400m com barreiras em Zurique

Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês

Estadão Conteúdo

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27/08/2026 - 15h45
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O atletismo brasileiro acaba de conhecer um novo recordista mundial. Alison dos Santos bateu o tempo de Karsten Warholm nos 400 metros com barreiras, antigo detentor da marca. A façanha foi alcançada na etapa de Zurique da Diamond League, circuito global do atletismo de elite, nesta quinta-feira (27).

O atleta brasileiro fez 45s80, ficando aproximadamente 14 milésimos abaixo do recorde anterior, que pertencia ao norueguês desde 2021. Na época, atingido na final olímpica dos Jogos de Tóquio em que Piu ficou com a medalha de Bronze.

Ao vencer a prova, o atleta conquistou seu quinto título na Diamond League de 2026. O brasileiro ficou em primeiro nas etapas de Shaoxing e Xiamen, na China, em Oslo, na Noruega, e na Silésia, na Polônia.

Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês, quando registrou 46s48. A marca era sua melhor na temporada até a prova desta quinta-feira.

Outro destaque em Zurique foi Matheus Lima. O brasileiro conseguiu o seu melhor tempo da carreira, 47s57.

VEJA O RESULTADO GERAL DA PROVA

Alison dos Santos (BRA) - 45s80

Karsten Warholm (NOR) - 46s69

Ezequiel Nathaniel (NGR) - 47s50

Matheus Lima (BRA) - 47s57

Abderrahman Samba (QAT) - 47s77

Matic Ian Gucek (SLO) - 47s80

Dany Brand (SUI) - 48s92

Chris Robinson (EUA) - 51s41

Gol relâmpago

Em duelo de ex-técnicos do Real Madrid, Chelsea derrota o Fulham com gol de João Pedro aos 31s

Com o resultado, os "The Blues" somam os primeiros três pontos

24/08/2026 23h00

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João Pedro anotou gol com apenas 31 segundos de jogo

João Pedro anotou gol com apenas 31 segundos de jogo Foto: Getty Images

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O duelo entre Álvaro Arbeloa e Xabi Alonso, ex-técnicos do Real Madrid, marcou a partida empolgante entre Fulham e Chelsea, nesta segunda-feira, que encerrou a primeira rodada da Champions League. Com um gol do brasileiro João Pedro - preterido por Carlo Ancelotti na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo -, aos 31 segundos, o Chelsea venceu por 3 a 2.

Com o resultado, os "The Blues" somam os primeiros três pontos e se juntam a Brighton, Arsenal, Brentford, Everton, Hull City, Ipswich, Manchester City e Leeds, que também obtiveram vitórias na estreia do campeonato.

Com 31 segundos de jogo, o Chelsea abriu o placar com João Pedro, após bela assistência de Palmer. Com o decorrer da partida deu para perceber que não se tratou de uma jogada aleatória da equipe de Xabi Alonso.

O trio de ataque formado por João Pedro, Palmer e Rogers não guardou posição. Fez forte pressão na saída de bola do Fulham, com toques rápidos na troca de passes e objetividade.

O problema do Chelsea foi o setor defensivo. O time apresentou um buraco entre a defesa e o ataque, além de falhas individuais, que lhe valeram dois cartões amarelos para Colwill e Lavia.

Com isso, o Fulham aproveitou para se lançar ao ataque, principalmente pelo lado direito com King sobre o inseguro Hato. O atacante do Fulham teve duas chances e conseguiu o empate, aos 23 minutos, com colaboração do goleiro Sánchez.

Apesar de toda a intensidade dos times até o final, a vitória foi mesmo do Chelsea por 3 a 2.

O gol incendiou a torcida e o Fulham foi para o ataque. Foi o erro dos anfitriões. Desta forma, deixou espaços para o Chelsea nos contra-ataques. Em um dos lances, João Pedro emendou novo passe de Palmer e a finalização passou muito perto da trave esquerda. Em outros dois momentos, o goleiro Leno impediu o segundo gol dos visitantes.

Mas aos 40 minutos não teve jeito. Mais uma vez Palmer iniciou a jogada, Lacroix foi até a linha de fundo e cruzou para trás onde estava Rogers: 2 a 1.

O Chelsea voltou ainda mais intenso para a segunda etapa. Palmer, mostrando que poderia ter ido para a Copa do Mundo pela seleção inglesa, fez uma bela jogada e errou o gol por pouco. Na jogada seguinte, o canhoto recebeu belo passe de João Pedro e finalizou com categoria: 3 a 1, aos quatro minutos.

Mas a reação do Fulham foi imediata. Castagne foi lançado dentro da área e bateu para defesa parcial de Sánchez. O espanhol Gonzalo Garcia, comprado do Real Madrid por cerca de R$ 240 milhões, empurrou de cabeça para dentro do gol, fazendo o segundo gol do time da casa.

Aos 20 minutos, o argentino Enzo Fernández entrou no lugar de Lavia e foi muito vaiado por todo o estádio por causa de sua polêmica participação na Copa do Mundo. Os apupos seguiram a cada toque dele na bola.

O jogo ficou aberto e o placar poderia ser alterado para qualquer lado. Aos 27, King teve a chance de empatar de novo para Fulham, mas errou o alvo. Aos 33, Robinson surgiu livre diante de Sánchez, tentou por cobertura, mas errou. As falhas defensivas do Chelsea eram constantes.

O brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras, substituiu Palmer, machucado, aos 37 minutos, e pouco produziu. Mas, aos 39, quem criou mais uma oportunidade foi o Fulham, com Sessegnon, para boa defesa de Sánchez.

tênis

João Fonseca não se recupera de lesão e anuncia que está fora do US Open

O problema físico no abdômen já havia feito o carioca de 20 anos abandonar a disputa do Masters 1000 de Cincinnati

24/08/2026 21h00

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João Fonseca não irá disputar o último grand slam da temporada

João Fonseca não irá disputar o último grand slam da temporada Julien Crosnier / Federação Francesa de Tenis (FFT)

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João Fonseca anunciou que não irá disputar o US Open. Em comunicado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, o tenista brasileiro alegou que busca se recuperar completamente de uma lesão no abdômen.

"Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open"", escreveu João.

O problema físico já havia feito o carioca de 20 anos abandonar a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, também nos Estados Unidos. Na véspera do confronto pela terceira rodada da chave de simples, Fonseca confirmou sua desistência por sentir no treino "um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen".

Este será o quinto evento do circuito da ATP que Fonseca perde por conta de alguma lesão. No início do ano, ele ficou fora dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide para se recuperar de dores na lombar.

Depois, em maio, um problema no punho o tirou do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Na sequência, foi uma lesão no ombro que fez com que o tenista ficasse de fora do ATP 250 de Eastbourne, torneio que antecedeu a disputa de Wimbledon.

"Não foi uma decisão fácil de tomar, já que é um torneio muito especial para mim. Seguimos trabalhando para poder voltar o quanto antes. Agradeço imensamente pelas mensagens de apoio e também pelos desejos de feliz aniversário", finalizou o atleta.

Após o US Open, o próximo compromisso de João Fonseca é o duelo entre Brasil e Suíça, pela Copa Davis. As partidas do Grupo Mundial I ocorrem entre os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

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