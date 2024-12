Apostador ganha prêmio de US$ 1,3 bilhão na loteria dos EUA

Esportes

Manchester United e Real Madrid também sondam jogador sul-mato-grossense

De acordo com o portal Team Talk, da Inglaterra, o meio-campista campo-grandense Ederson, da Atalanta, é o alvo prioritário do Manchester City, que oficializou uma oferta de 70 milhões de euros, cerca de R$ 450 milhões pelo sul-mato-grossense de 25 anos, com passagens por Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro.

Em crise no clube inglês, o treinador Pep Guardiola já teria aprovado a contratação de Ederson desde o começo da temporada europeia, em agosto último, quando o clube inglês tentou tirá-lo da Atalanta.

Caso a contratação se concretize, o meia brasileiro é visto como um dos substitutos ideias do espanhol Rodri, eleito o melhor jogador do mundo pela Revista France Football, em outubro, atualmente lesionado.

De acordo com a imprensa local, o maior desafio para o jogador brasileiro são as sondagens e especulações de outros gigantes da Europa, caso do Manchester United, rival do Manchester City e que também estaria prestes a oficializar uma oferta de mesmo valor pelo sul-mato-grossense.

Avaliado em 50 milhões de euros pelo Transfermarkt (R$ 320 milhões), Ederson é atualmente o 15º jogador mais valioso da Serie A, 1ª divisão do Campeonato Italiano. Na mesma linha, o jornal Defensa Central aponta que o Real Madrid também tem interesse em Ederson.

Imbróglio

Nos últimos dias, o campo-grandense notificou o Corinthians por uma dívida referente a um valor que teria que receber da sua transferência, realizada em 2022, quando saiu do clube paulista rumo à Salernitana, da Itália, oriundo de um acordo descumprido pelo Corinthians, que pagaria a porcentagem do jogador em quatro parcelas, duas em 2022 e duas em 2023.

Em janeiro de 2022, Éderson foi vendido para a Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões, na cotação da época).

Porém, de acordo com o campo-grandense, o clube paulista realizou o débito apenas da primeira parte, ou seja, ainda teria outras três para receber. Com isso, ele enviou uma notificação extrajudicial ao clube, por meio da advogada Adriana Cury, que representa a agência do qual o jogador é assessorado, de propriedade do seu empresário André Cury.

Carreira

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.



No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

*Colaborou Felipe Machado

