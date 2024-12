Atleta de MS notifica Corinthians por dívida milionária de 2022

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O campo-grandense Éderson, hoje na Atalanta (Itália), notificou o Corinthians por uma dívida referente a um valor que teria que receber da sua transferência, realizada em 2022, quando saiu do clube paulista rumo à Salernitana (Itália).

Segundo informações do UOL Esportes, a dívida seria de R$ 3,1 milhões, oriundo de um acordo não seguido pelo Corinthians, que pagaria a porcentagem do jogador em quatro parcelas, duas em 2022 e duas em 2023. Em janeiro de 2022, Éderson foi vendido para a Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões, na cotação da época).

Porém, de acordo com o campo-grandense, o clube paulista realizou o débito apenas da primeira parte, ou seja, ainda teria outras três para receber. Com isso, ele enviou uma notificação extrajudicial ao clube, por meio da advogada Adriana Cury, que representa a agência do qual o jogador é assessorado, de propriedade do seu empresário André Cury.

Recentemente, André foi muito citado por ter valores milionários a receber do clube paulista. Ainda, no detalhamento das dívidas do Corinthians, o atleta e a empresa possuem cobranças de mais de R$ 30 milhões contra o clube. Inclusive, o empresário acusou a instituição paulista de fraude e tentou barrar o plano de centralização de dívidas, apresentado pelo clube este ano e acatado pela Justiça.

Caso o Corinthians não efetue o pagamento imediatamente, a advogada avisa que vai adotar as medidas judiciais pertinentes e já comunicou o caso à autoridade policial. O clube paulista ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas há informações de que a dívida já está sendo tratada internamente.

Éderson & Corinthians

Em março de 2020, o volante campo-grandense chega ao clube paulista após deixar o Cruzeiro, que havia sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, sob contrato até janeiro de 2025. No ano de estreia, fez apenas 24 jogos com a camisa alvinegra e, em 2021, fez apenas um, antes de ser emprestado para o Fortaleza (CE).

Na equipe cearense, ele consegue se firmar como titular absoluto e ganha destaque nacional, chegando a ser eleito um dos melhores meio-campistas do Brasil na temporada. Em março de 2022, o Corinthians o vendeu para a Salernitana, time que, na época, estava na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.

Ao todo, durante sua passagem no clube paulista, foram 25 jogos e três gols, todos no Campeonato Paulista de 2021. Desses jogos, 14 foram como titular e, daqueles que participou, venceu 10, empatou sete e perdeu oito.

Destaque internacional

Em setembro deste ano, Éderson foi eleito o melhor jogador da partida no empate em 0x0 contra o Arsenal (Inglaterra), pela 1ª rodada da Liga dos Campeões (Champions League).

Ainda, segundo dados do Sofascore, aplicativo especializado em estatísticas esportivas, o volante da Atalanta (Itália) tem nota média de 7.14 na competição continental, o que lhe rende a 11ª maior nota entre os brasileiros e na frente de jogadores mais badalados, como Marquinhos, do Paris-Saint-Germain (França), Gabriel Jesus, do Arsenal (Inglaterra), e o xará Éderson, do Manchester City (Inglaterra).

Já no Campeonato Italiano, do qual a Atalanta é líder com 37 pontos, Éderson é o melhor brasileiro na competição, com nota média de 7.19. Isso está lhe rendendo atenção de clubes europeus gigantes, como o Manchester City, que chegou a sondar o campo-grandense para substituir o atual Bola de Ouro Rodri, que se machucou e está fora de combate até o final da temporada.

