Atleta de MS vence ultramaratona ao correr 226 km em 34 horas

Esporte

Equipe conquistou 4° lugar na categoria infantil, além de pódios individuais

Grupo de atletas de Campo Grande conquistou medalhas em torneio realizado no Tocantins. Os sete atletas do Centro de Formação de Atletas (Cefat), vinculado à Fundação Municipal de Esportes (Funesp), representaram a capital sul-mato-grossense com excelência, trazendo para casa diversas medalhas e colocando a equipe masculina entre as quatro melhores na categoria infantil.

Desempenho Excepcional

O evento, que contou com a participação de 980 atletas de todo o Brasil, foi palco para o brilho dos jovens campo-grandenses. Destaque para o atleta Bian, que se sagrou campeão individual na categoria Infantil Intermediário, conquistando o primeiro lugar no Individual Geral, Solo, Cogumelo, Argolas e Salto, além de segundos lugares nas Paralelas e Barra.

Veja a colocação dos atletas:

Bian : 1° Lugar Individual Geral

1° Lugar Solo

1° Lugar Cogumelo

1° Lugar Argolas

1° Lugar Salto

2° Lugar Paralelas

2° Lugar Barra

Infantil Iniciante Arthur 9° Lugar Individual Geral

8° Lugar Solo

7° Lugar Salto

9° Lugar Barra

Pré-Infantil Intermediário Luke: 6° Lugar Individual Geral

5° Lugar Solo

8° Lugar Cogumelo

10° Lugar Argolas

1° Lugar Salto

8° Lugar Paralelas

7° Lugar Barra

Pré-Infantil Iniciante Jhuan: 2° Lugar Individual Geral

2° Lugar Solo

5° Lugar Salto

4° Lugar Barra Emanuel: 4° Lugar Individual Geral

3° Lugar Solo

3° Lugar Salto

10° Lugar Barra Isack: 5° Lugar Individual Geral

5° Lugar Solo

2° Lugar Salto

5° Lugar Barra Gabriel: 18° Lugar Individual Geral

17° Lugar Solo

11° Lugar Salto

19° Lugar Barra

Investimento

A prefeita Adriane Lopes recebeu os atletas no Paço Municipal e ressaltou a importância dos investimentos no esporte. "A Prefeitura de Campo Grande incentiva o esporte e continuará ampliando os investimentos nessa área, porque acreditamos no poder do esporte como ferramenta de transformação social e formação cidadã", afirmou.

Em 2024, o auxílio atleta beneficiou 125 esportistas da cidade, proporcionando suporte financeiro crucial para o desenvolvimento de suas carreiras. Olhando para o futuro, a previsão para 2025 é ainda mais ambiciosa, com R$ 400 mil destinados a investimentos no projeto.

Além disso, o Fundo de Apoio ao Esporte (FAE) patrocinou a participação dos atletas no torneio nacional, cobrindo despesas essenciais como transporte, alimentação e hospedagem.

Oportunidade

O Centro de Formação de Atletas (Cefat) é o coração do programa de desenvolvimento de ginastas em Campo Grande. Elaine Nagano, coordenadora do Cefat, ressaltou a importância da participação no evento nacional. "A experiência para as crianças é única, já que é uma competição grande a nível nacional. É um evento muito bem organizado pela Confederação Brasileira, apesar da quantidade de crianças."

O trabalho desenvolvido no Cefat inicia-se com a seleção cuidadosa de crianças com potencial nas turmas de iniciação. Aquelas que demonstram aptidão física e técnica são então preparadas especificamente para competições, tanto no masculino quanto no feminino. Este processo não apenas forma atletas, mas também oferece oportunidades únicas de desenvolvimento pessoal e esportivo para jovens talentos.

Assine o Correio do Estado