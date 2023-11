PARAPAN SANTIAGO 2023

Destaque da competição foi o ouro da Seleção Brasileira de Futebol PC, que têm como base, cinco jogadores de MS

Com o fim dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, os atletas que representaram o país e o Mato Grosso do Sul na competição, voltam do Chile com 11 medalhas.

Entre este total, oito medalhas foram de ouro, cinco conquistadas por jogadores da seleção brasileira de Futebol PC (para atletas com paralisia cerebral), duas no atletismo e uma no parabadminton.

As outras três medalhas de MS foram de prata, duas nas modalidades do atletismo e uma no parabadminton por equipes.

Os destaques de MS nesta edição do Parapan-Americando foram os jogadores: Bruno da Silva Ayva, da Associação Mobilizadora das Pessoas com Deficiência; Heitor Luiz Ramires Camposano, Jefferson Luiz da Silva e Matheus Aparecido Cardoso de Souza, do Centro Arco Iris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS); e Leonardo Giovani Morais, do Club de Regatas Vasco da Gama.

Ao lado da comissão técnica da seleção, Marcos dos Santos Ferreira e Yara Helena Yule, ambos do Caira, que também representam o Estado no Parapan, os jogadores foram campeões do Futebol PC, vencendo na final a seleção da Argentina, por 1 a 0.

A seleção foi dominante na competição, vencendo todos os seus seis jogos disputados neste Parapan, tomando apenas dois gols, e marcando 25 gols. Com o título o Brasil se tornou tetracampeão do Futebol PC no Parapan (2007, 2015, 2019 e 2023).

Um dos artilheiros da seleção foi o sul-mato-grossense Matheus Cardoso, que marcou cinco gols, Leonardo Morais, também foi crucial marcando dois gols na vitória por 4 a 0 contra o Chile.

Em entrevista para o Correio do Estado, o auxiliar técnico da seleção, Marcos Ferreira, falou que já esperava que a decisão seria dificil contra a Argentina, e que mesmo com as dificuldades, a modalidade se mantém de pé.

"Contra a Argentina a rivalidade é forte, mas a seleção estava bem preparada, e saimos com o resultado positivo. O trabalho que fazemos é bastante árduo, a gente vai muito atrás, e são muitas as dificuldades que a gente sente, na questão das viagens e de transporte, mas a gente nunca deixou a modalidade para trás", declarou Marcos.

ATLETISMO

No atletismo, Yeltsin Jacques nos 5.000m classe T11 e Fabrício Ferreira nos 100m classe T13 (baixa visão) foram os sul-mato-grossense que conquistaram a medalha de ouro neste Parapan.

Yeltsin ainda passou a linha de chegada dos 1.500m, junto com o atleta-guia Edelson, na 2ª colocação, garantindo a prata, porém nesta prova, o campo-grandense foi desclassificado por soltar a corda-guia, de acordo com o atleta, o motivo da guia escapar de sua mão foi um mal súbito de Edelson no percurso.

Outras duas medalhas de prata foram conquistadas por atletas de MS no atletismo, Davi Wilker de Souza, fez sua marca da vida de 49,60 na prova dos 400 metros da classe T13, e Paulo Henrique Andrade no salto em distância, classe T13, também ficou com a medalha de prata.

PARABADMINTON

O três-lagoense Yuki Rodrigues, atleta do Sesi São Paulo de Parabadminton, fez bonito neste Parapan, conquistando a medalha de ouro no individual classe SU5 (para pessoas com deficiência nos membros superiores) ao derrotar na final por 2 sets a 0 o cubano Manuel Alejandro Del Rosario, e a prata por duplas mistas ao lado da atleta Adriane Avila, sendo derrotado na final contra outra dupla de brasileiros, Rogério Oliveira e Edwarda Oliveira.

SAIBA

O Brasil dominou o pódio dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago e fechou a competição na liderança do quadro geral de medalhas.

Foram 343 pódios no Chile - 156 ouros -, superando o recorde da própria delegação brasileira, que era de 308 conquistas em Lima 2019.

Assine o Correio do Estado.