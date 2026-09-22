Bortoleto revela desejo de ser o maior campeão da Fórmula 1: 'Quero ser lembrado'

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O brasileiro Gabriel Bortoleto afirmou que tem a ambição de ser o maior vencedor da Fórmula 1 até o final da carreira. Ele falou sobre o desejo de alcançar este feito na principal categoria do automobilismo, mas destacou que o foco atual está em ajudar a Audi no restante da temporada.

"Não quero parecer arrogante nem nada do tipo, porque não sou assim, mas a verdade é que quero ser o maior campeão. Quero ser lembrado um dia, quando me aposentar da Fórmula 1, como alguém que fez história no esporte, mas ainda há um longo caminho pela frente", disse Gabriel entrevista para a Sky Sports.

No momento, Bortoleto ocupa a 14ª posição no campeonato de pilotos de 2026, com 10 pontos conquistados. Seu melhor resultado neste ano ocorreu nos Grandes Prêmios da Inglaterra e da Bélgica, quando acabou em oitavo lugar.

"Não preciso pensar em ser o maior campeão antes mesmo de conquistar um pódio. Esse não é o meu foco agora. Preciso apenas colocar a equipe onde ela precisa estar. Acredito plenamente no projeto da Audi", explicou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto fez sua estreia na F-1 em 2025, correndo pela Sauber juntamente com o alemão Nico Hülkenberg. Ambos os pilotos permaneceram na equipe na transição para a Audi, que acontece logo na temporada seguinte.

"Penso na trajetória de pegar uma equipe que entrou na Fórmula 1 e lutar pelo título com ela. Imagine só conquistar um título com a Audi. Seria uma sensação incrível, porque é uma equipe que ajudei a construir junto com um grupo fantástico de pessoas", revelou o piloto.

A Fórmula 1 volta às pistas na próxima quinta-feira, 24, às 5h30 (de Brasília), com os primeiros treinos do GP do Azerbaijão, em Baku.