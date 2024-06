Brasil enfrenta Paraguai em busca da primeira vitória na Copa América

Jurisprudência

A liberação de quantia para consumo próprio não significa que a planta foi liberada ou que haverá comércio legalizado da droga

O que a decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha significa para o antidoping no futebol brasileiro?

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na terça-feira para descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio no Brasil. No entanto, a decisão não significa que a planta foi liberada ou que haverá comércio legalizado da droga. Em meio a essa decisão, surge a questão: como isso afeta as regras de antidoping no futebol brasileiro?

Regras de Antidoping no Futebol Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue as normas estabelecidas pela Agência Mundial Antidoping (WADA). Diferente de ligas esportivas como o UFC e a NBA, que não aderem às regras da WADA e permitem o consumo recreativo da maconha, a CBF mantém uma postura rigorosa em relação à substância.

Posições da WADA sobre a Maconha

Desde a publicação da primeira lista de substâncias proibidas pela WADA em 2004, todos os canabinóides naturais e sintéticos, incluindo a maconha e seus derivados como o haxixe, são proibidos.

A WADA estabelece um limite de 180 nanogramas de substâncias relacionadas à maconha na urina dos atletas. A única exceção é o canabidiol (CBD), permitido para fins medicinais e utilizado por alguns esportistas para tratar determinadas condições de saúde.

Impacto da Decisão do STF

Apesar da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, a decisão do STF não altera as regras de antidoping seguidas pela CBF e outras entidades esportivas. Uma fonte da CBF afirmou que o código antidoping da WADA é soberano e deve ser respeitado, independentemente de mudanças nas leis nacionais.

Uso do CBD no Esporte

O canabidiol, uma substância extraída da maconha, é permitido pela WADA e já é popular entre atletas para tratamento de condições como epilepsia, inflamações e dores crônicas. Esportistas como a jogadora de futebol Megan Rapinoe e o skatista Pedro Barros utilizam o CBD na forma de cremes e outros produtos.

Futuro das Regras de Antidoping

Apesar das pressões externas para a remoção da maconha da lista de substâncias proibidas, a Comissão Executiva da WADA mantém o veto, argumentando que o THC possui propriedades psicoativas que representam risco à saúde neurológica dos atletas e violam o espírito do esporte.

A WADA continuará a realizar estudos sobre o impacto do THC no desempenho esportivo e na saúde dos atletas.

Conclusão

A decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha não implica em uma liberação da substância no âmbito esportivo. As regras de antidoping da WADA, seguidas pela CBF, permanecem rigorosas quanto ao uso da maconha, garantindo a integridade e a saúde dos atletas no futebol brasileiro.



Assine o Correio do Estado