Olimpíadas 2024: Brasil perde de virada para a Polônia no vôlei masculino

O Brasil começou surpreendendo, mas acabou sofrendo uma virada da Polônia na segunda rodada do Grupo B do vôlei masculino nas Olimpíadas de Paris, nesta quarta-feira (31). Os poloneses venceram por 3 sets a 2 no tie-break (parciais de 25 a 22, 19 a 25, 25 a 19, 23 a 25 e 15 a 12). A Polônia, que ocupa a primeira posição no ranking internacional, seis lugares acima do Brasil, veio de uma vitória fácil sobre o Egito.

O Brasil começou forte, mas perdeu ritmo e teve uma derrota amarga. A equipe brasileira teve momentos de oscilação e não conseguiu conter os adversários. A Polônia, que já havia eliminado o Brasil nas últimas duas edições da Liga das Nações e vencido no Mundial de 2022, ampliou o histórico de vitórias contra os brasileiros para 15 a 11.

Os comandados por Bernardinho ainda não venceram em Paris. A Itália lidera o grupo com duas vitórias, empatada com a Polônia. A seleção masculina busca sua quarta medalha de ouro, a última conquistada na Rio-2016; em Tóquio, a equipe caiu na semifinal. O Brasil enfrentará o Egito na sexta-feira (2), no último jogo da fase de grupos. As duas primeiras equipes do grupo avançam diretamente para as quartas de final, enquanto os dois melhores terceiros colocados também se classificam. Além de vencer, o Brasil precisa torcer para conseguir uma vaga na fase de mata-mata.

Resumo do jogo:

O Brasil começou o primeiro set de forma avassaladora, mas sofreu uma virada e conseguiu se recuperar. A equipe abriu vantagem no placar, chegando a 10 a 7, com saques eficientes e bloqueios. A vantagem aumentou para seis pontos, chegando a 19 a 13, com destaque para uma defesa heroica de Bruninho. A Polônia reagiu, empatou em 21 a 21 e até virou, mas o Brasil conseguiu vencer o set com boas atuações de Leal, Lucarelli e Darlan.

No segundo set, a Polônia dominou, abrindo 4 a 0 e forçando um tempo técnico de Bernardinho. O Brasil teve dificuldades com o saque de Bieniek e o central Kochanowski. Lucarelli liderou uma reação, mas a Polônia voltou a abrir vantagem e fechou o set com destaque para Leon, que marcou nove pontos.

O terceiro set foi equilibrado, com o Brasil se destacando no final. O placar estava apertado até os brasileiros abrirem 16 a 12. A equipe manteve a liderança e venceu o set, com destaque para Adriano e Lucão.

No quarto set, as duas equipes se alternaram na liderança até o 17 a 17. O Brasil perdeu ritmo, Lucão se machucou, e a Polônia venceu o set.

No tie-break, a Polônia começou melhor, abrindo vantagem. O Brasil reagiu e empatou em 12 a 12, mas a Polônia fechou o jogo e venceu por 15 a 12.

Com informações de Folha Press