Brasil perde do Uruguai nos pênaltis e é eliminado da Copa América

O Brasil perdeu para o Uruguai nos pênaltis na noite deste sábado (6), em Las Vegas, e está eliminado da Copa América. A partida valia pelas quartas de final do torneio.

Após empate por 0 a 0 no tempo normal, os uruguaios venceram a disputa nas penalidades por 4 a Éder Militão desperdiçou sua cobrança, parando no goleiro Rochet, e Douglas Luiz chutou na trave. Alisson pegou a cobrança de Giménez, do Uruguai, mas não foi suficiente.

A equipe comandada por Dorival Júnior, assim, sai da competição após uma primeira fase abaixo do esperado. Empatou por 0 a 0 com a Costa Rica na estreia, bateu o Paraguai por 4 a 1 na partida seguinte e empatou de novo, desta vez ante a Colômbia, por 1 a 1 na última rodada, e se classificou na segunda colocação de seu grupo, com 4 pontos.

Já a equipe comandada por Marcelo Bielsa chega às semifinais após uma primeira fase perfeita, com 3 vitórias em 3 partidas: 3 a 1 ante o Panamá, 5 a 0 contra a Bolívia e 1 a 0 sobre os Estados Unidos. O Uruguai agora enfrentará a Colômbia, na quarta (10), às 21h.

* Com Folhapress