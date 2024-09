Brasil vence Marrocos e avança para a semifinal da Copa do Mundo de Futsal

FARO PANTANEIRO

Matheus Martins, de 21 anos, converteu o último pênalti e colocou a Estrela Solitária na semifinal da copa continental, após empate por 1x1 no tempo normal

Pela primeira vez após 51 anos, o Botafogo está nas semifinais da Copa Libertadores da América e a classificação saiu dos pés do campo-grandense Matheus Martins, de 21 anos, que converteu a cobrança decisiva nas penalidades e calou o Morumbis na noite desta quarta-feira (25).

Após empate sem gols no jogo de ida no Rio de Janeiro, o clube carioca foi para São Paulo com a difícil missão de eliminar o tricolor paulista. Logo aos 15 minutos da primeira etapa, o argentino Almada abriu o placar para a estrela solitária, depois de ótima jogada coletiva do elenco alvinegro.

Com a vantagem no jogo e no placar agregado, o Botafogo começou a se desprender mais da bola no segundo tempo, ainda mais com a pressão tricolor. Aos 25 minutos da etapa final, Matheus Martins vem à campo no lugar de Luiz Henrique, exausto por cansaço. Porém, o São Paulo continuou em cima até conquistar seu gol de empate, aos 42 minutos, em cabeçada linda de Calleri, sem chances de defesa para John.

No final do jogo, o tempo foi parado constantemente por brigas do lado de fora do campo, envolvendo os reservas das respectivas equipes. Nesta ocasião, o juiz distribuiu cartões, inclusive vermelhos, um para o goleiro paraguaio Gatito Fernández e outro para o lateral são-paulino Rafinha, mas pouca emoção em campo e a disputa foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, o São Paulo foi pior e perdeu duas (com Calleri e Rodrigo Nestor) de seis cobranças. Enquanto isso, o Botafogo foi mais eficiente e, em cobrança de Matheus Martins no canto superior direito, a vaga na semifinal foi para o clube carioca em pleno território paulista. Na história da competição, a estrela solitária chegou nesta mesma fase em 1973, quando os grupos ainda eram compostos por três equipes cada.

Ao canal esportivo ESPN, Matheus Martins exaltou a postura do elenco diante do duro confronto e já projetou o futuro da equipe nos próximos meses. “Muito feliz pela classificação, sabíamos que seria um jogo muito difícil. O Artur Jorge pediu para a gente ter confiança na batida, a gente treinou também, estávamos preparados para esse momento se precisasse. O último pênalti caiu no meu pé, graças a Deus fui feliz e fiz o gol que decretou a nossa classificação. Nosso time mereceu muito. Agora é continuar, porque temos grandes coisas ainda no ano”.

Neste momento, o Botafogo aguarda o vencedor do confronto entre Peñarol (Uruguai) e Flamengo (RJ) para saber quem enfrenta na semifinal do torneio continental. No jogo de ida, no Maracanã, o tradicional clube uruguaio venceu por 1x0 e surpreendeu os favoritos cariocas. “Agora é esperar quem vem, não podemos escolher adversário. É dar continuidade no trabalho e esperar, quem vier vamos nos preparar para fazer nosso melhor jogo”, disse Matheus à ESPN.

Em seu Instagram, do qual tem 312 mil seguidores, Matheus Martins publicou uma galeria de fotos do momento da batida do pênalti, com a legenda "Que noite de libertadores! Rumo a Glória eterna". Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, o Glorioso está na liderança, com 56 pontos, sendo 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 27 partidas. Na competição nacional, o atacante sul-mato-grossense tem dois gols, ambos contra o Flamengo, em seis jogos.

Trajetória profissional

Matheus subiu para o profissional da equipe carioca antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália. Até então, o atacante soma dois gols e uma assistência pela Estrela Solitária.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

