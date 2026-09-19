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Brasil vence Venezuela e está no mundial de vôlei masculino

Seleções brasileira e argentina decidem vaga olímpica no domingo

Agência Brasil

19/09/2026 - 13h38
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A seleção masculina de vôlei venceu a equipe da Venezuela por 3 sets a 0 na manhã deste sábado (19) na quarta rodada do Sul-Americano da modalidade. A partida foi disputada no ginásio do Maracanazinho e valeu a vaga para o Brasil no mundial de 2027.

As parciais foram 25/19, 25/14 e 25/19 para mais de 7200 pessoas. 

O resultado mantém o time com 100% de aproveitamento e na liderança brasileira na competição. O oposto Bryan foi novamente o maior pontuador em quadra, desta vez com 13 acertos. 

Neste domingo (20), às 10h, o time do técnico Bernardinho enftenta a Argentina, valendo o título e a vaga nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.

Estreia

Martinelli, do Fluminense, é convocado para amistosos da seleção na vaga de João Pedro

Jogador chega para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por motivo de contusão

16/09/2026 13h30

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Martinelli

Martinelli Foto: Reprodução

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O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os próximos amistosos que a seleção brasileira vai realizar contra a Austrália e a Índia nesta quarta-feira. O jogador chega para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por motivo de contusão

Esta é a primeira vez que o meio-campista do time carioca é chamado integrar a equipe nacional. Aos 24 anos, e revelado nas categorias de base da equipe tricolor, ele vinha sendo um dos destaque do time na atual temporada.

Em alta no futebol inglês (foi eleito o jogador do mês de agosto da Premier League), João Pedro se machucou no compromisso deste sábado, contra o Hull City. Durante a partida, ele machucou o joelho, mas seguiu até o final do confronto em campo mesmo com dores.

O centroavante vira ausência na seleção após ter ficado fora da Copa do Mundo. Na ocasião, ele acabou sendo preterido no setor ofensivo por Ancelotti, que optou por convocar Endrick, Igor Thiago, Neymar, Vini Jr, Rayan, Matheus Cunha, Raphinha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.

Esta é a primeira convocação de Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo que foi realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Em um trabalho de renovação visando o mundial de 2030, o treinador começa a apostar em nomes que não tiveram oportunidades com a camisa amarela.

Nesta programação de amistosos, o Brasil vai entrar em campo três vezes e vai encarar a Austrália em dois jogos: o primeiro duelo acontece no dia 25 de setembro, em Townsville, e o segundo encontro acontecerá quatro dias depois, em Brisbane.

No início de outubro, no dia 3, a equipe comandada por Ancelloti terá pela frente a Índia, no Salt Lake Stadium, na cidade de Calcutá. O jogo vai marcar o primeiro embate entre as duas seleções em toda a história.

 

Histórico

Corinthians amplia capacidade da Neo Química Arena e terá recorde de público contra Estudiantes

Clube revelou que fez um acordo para ampliar a capacidade do setor sul do estádio

14/09/2026 23h00

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Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Hugo Souza, goleiro do Corinthians Foto: Rodrigo Coca / Ag: Corinthians

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O Corinthians aposta na força de sua torcida para avançar às semifinais da Copa Libertadores e vai ganhar 1.537 vozes a mais na 'decisão' com o Estudiantes, nesta quarta-feira. O clube revelou que fez um acordo com órgãos oficiais competentes, entre eles a Polícia Militar, para ampliar a capacidade do setor Sul da Neo Química Arena neste embate por pressão a mais diante do oponente argentino.

"Na partida contra o Estudiantes-ARG, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores 2026, a Neo Química Arena terá capacidade recorde em jogos do Corinthians no estádio. O setor Sul da Casa do Povo contará com cerca de 1.500 lugares adicionais para a Fiel apoiar o time dentro de campo", anunciou o clube nesta segunda-feira.

Trata-se de uma medica excepcional, enquanto os dirigentes ainda estudam uma real ampliação do estádio em 12 mil lugares, achando que a atual capacidade já não comporta tanta demanda - a equipe joga sempre com casa cheia e mais de 40 mil espectadores.

"A medida visa aumentar a pressão e o ambiente na Neo Química Arena, com mais torcedores podendo comparecer ao estádio no setor Sul, localizado atrás do gol do estádio. O aumento total será de 1.537 lugares, ampliando a capacidade da Neo Química Arena, apenas para a partida desta quarta-feira, para 50.582 lugares", informou. "Entretanto, ficarão disponíveis 49.984 lugares para a venda, devido ao bloqueio de segurança para separar as torcidas adversárias no estádio, assim como já acontece em todas as partidas com torcedores visitante."

O clube informou, ainda, que esses ingressos adicionais estarão disponíveis apenas no site do Fiel Torcedor, já nesta segunda-feira à noite. "A ampliação foi um trabalho em conjunto do Sport Club Corinthians Paulista com os órgãos oficiais competentes. O Corinthians agradece a colaboração da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros e da Federação Paulista de Futebol que foram imprescindíveis para o aumento de torcedores no setor da Casa do Povo nessa partida."

Até então, o maior público na temporada foi no clássico diante do Santos, com derrota por 1 a 0, pelo Brasileirão, no qual foram registradas 47.099 pagantes e renda com mais de R$ 3,2 milhões.

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