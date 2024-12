Brasil volta ao pódio feminino da São Silvestre

estadual

Jogadores vão se apresentar no clube de Corumbá a partir desta quinta-feira

Com a comissão técnica definida, o Corumbaense dá a largada para a temporada de 2025, retomando os treinamentos no dia 3 de janeiro. O Alvinegro pantaneiro estreia no dia 19/1, na Série A do Campeonato Estadual, contra o Naviraiense, no Estádio Virotão, em Naviraí.

O clube confirmou a contratação do experiente treinador Charles de Almeida, 59 anos, com vasto currículo na direção de clubes do Rio de Janeiro, do Maranhão, de Santa Catarina e do Espírito Santo e também em Portugal.

Formado em Educação Física e graduado em Ciências do Futebol, Charles tem licenças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Confederação Sul-Americana e Futebol (Conmebol).

Charles foi bicampeão capixaba (2018 e 2022) no comando do Serra e treinou também o Estrela do Norte, O Vitória e O Itapemirim, no Espírito Santo. Em 2018, foi eleito O melhor treinador do futebol capixaba.

No Rio de Janeiro, levou o Macaé à Série A, em 2021, e passou pelo Rio Branco, Goytacaz, pelo Italva e pelo Serra Macaense.

PRATA DA CASA

O novo plantel da equipe terá 15 jogadores experientes contratados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados, como Goiás, os quais foram indicados pelo novo treinador.

“O elenco está fechado”, anunciou Renê Rodrigues, diretor de Futebol. Integram a comissão técnica Jeferson Matos (preparador físico), Cláudio Luís (preparador de goleiro) e Maurinho (massagista).

Charles terá à sua disposição um elenco com 30 jogadores, completado com atletas pratas da casa, alguns já experientes, como Bruninho (meio-campo), Fardino (meia) e Donato (atacante).

“Vamos priorizar os nossos talentos de base [sub-17 e sub-20], uma vez que o Corumbaense participou neste ano de competições em todas as categorias”, disse Renê.

Os jogadores se apresentarão no dia 2 de janeiro, iniciando os treinamentos na tarde do dia 3, no Estádio Arthur Marinho. “Nosso objetivo é voltar ao topo do futebol sul-mato-grossense, e com certeza

a torcida terá muitas alegrias em 2025”, comentou o diretor.

EQUILÍBRIO

Renê adiantou que o clube avançou nas tratativas para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), buscando agora investidores para dar suporte ao projeto, e conta com apoio financeiro da prefeitura de Corumbá.

“O clube equalizou suas finanças e está zerando algumas dívidas trabalhistas”, garantiu.

Campeão do Estadual em 1984 e 2017, o Corumbaense chegou às semifinais do campeonato deste ano. Com uma torcida fanática, o clube é um dos líderes no ranking de rendas e público dos campeonatos estaduais.

É um dos times mais antigos do Brasil, fundado em 1914, tendo mantido a hegemonia do futebol ainda de Mato Grosso antes do profissionalismo, na década de 1970. Ainda, disputou a Série D do Brasileirão em 2018 e 2019.

Saiba

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol começa no dia 18 de fevereiro de 2025, com jogos em Aquidauana e em Campo Grande.

