SEGUNDA DIVISÃO MS

Resultados iguais na segunda rodada do Estadual Série B embolam tabela de classificação

Vindo de derrota na estreia, o Náutico Futebol Clube de Campo Grande se recupera de tropeço e vence o União ABC por 3 a 2, no Estádio Jacques da Luz, na manhã deste domingo (22).

A segunda rodada da Série B do Estadual teve seu inicio ontem, com dois empates entre Corumbaense e Águia Negra, que não sairam do 0 a 0 no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, e emocionante empate de 2 a 2 entre Misto de Três Lagoas e São Gabriel.

Com quatro equipes, das sete participantes da Série B, empatando na rodada, o jogo entre União ABC, que jogava a sua primeira partida na competição, contra o Náutico, criou um grau de importancia maior, para que uma das equipes saíssem com os três pontos.

O primeiro gol do jogo saiu aos 10 minutos do primeiro tempo, o atacante Mosquito do Naútico abriu o placar. Poucos minutos depois, aos 20 do 1º tempo, Everton Kanela do União ABC deixou tudo igual novamente.

O Náutico percistiu e conseguiu voltar a frente do placar com gol do camisa 9 Lucas Caetano, aos 40 minutos, terminando o primeiro tempo com a vantagem.

Na segunda etapa, Theo ampliou o resultado marcando o terceiro gol do Náutico, e Everton Kanela marcou o seu segundo gol no jogo, e o segundo do União ABC, fechando o placar de 3 a 2 para a equipe do Náutico.

CLASSIFICAÇÃO

Os resultados desta segunda rodada do Estadual Série B, deixaram o Corumbaense na liderança da competição, com quatro pontos coonquistados.

Logo atrás está a Portuguesa com três, empata com o Náutico que conquistou os seus primeiros três pontos no campeonato.

Na quarta colocação o e quinta colocação estão o Misto e Águia Negra, ambos com dois pontos, seguindo pelo São Gabriel com um ponto.

Na última colocação está o União ABC que estreou com derrota na segunda divisão.