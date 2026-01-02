Brasileiro João Fonseca participa de ação com boleiros no ATP de Brisbane

ESPORTES

O estreante Naviraiense e o Ivinhema serão os representantes do Estado na competição

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta sexta-feira (2), com 22 times estreantes, sendo um deles de Mato Grosso do Sul: Naviraiense. Além dele, também representará o Estado, a equipe do Ivinhema.

O Naviraiense integra o Grupo 7, com sede na cidade de Assis (SP), ao lado de Assisense-SP, Athletic-MG e Guarani-SP, clube de forte tradição na formação de atletas. Já o Ivinhema está no Grupo 26, e jogará em Embu das Artes (SP), onde terá pela frente Referência-SP, Real-RS e Ituano-SP, outra equipe conhecida por revelar talentos ao futebol nacional.

Caminho do Naviraiense

A equipe sul-mato-grossense estreia no sábado, 3 de janeiro, diante do time da casa, o Assisense, abrindo a competição no Grupo 7. Na segunda rodada, marcada para terça-feira (6), o desafio será contra o Athletic-MG. O encerramento da fase de grupos acontece na sexta-feira (9), quando o Naviraiense enfrenta o Guarani-SP.

Tabela do Naviraiense – Grupo 7 (Assis):

03/01 (sábado - 17h45): Assisense x Naviraiense

06/01 (terça-feira - 20h): Naviraiense x Athletic-MG

09/01 (sexta-feira - 17h45): Guarani-SP x Naviraiense

Caminho do Ivinhema

No Grupo 26, o Ivinhema entra em campo no domingo, 4 de janeiro, contra o Referência-SP. A sequência do torneio reserva confronto com o Real-RS, na quarta-feira, dia 7. A terceira e última rodada será no sábado (10), diante do Ituano-SP.

Tabela do Ivinhema – Grupo 26 (Embu das Artes):

04/01 (domingo - 13h): Referência-SP x Ivinhema

07/01 (quarta-feira - 15h15): Ivinhema x Real-RS

10/01 (sábado - 13h): Ituano-SP x Ivinhema

Com jovens promessas em campo e o sonho de avançar no maior torneio de base do Brasil, Naviraiense e Ivinhema carregam a esperança do futebol sul-mato-grossense na Copinha, buscando não apenas resultados, mas também visibilidade nacional para suas joias.

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

