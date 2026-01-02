Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

TÊNIS

Brasileiro João Fonseca participa de ação com boleiros no ATP de Brisbane

Antes mesmo de iniciar temporada carioca já ganhou espaço no noticiário esportivo sendo grande atração de ação promocional

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

02/01/2026 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A temporada 2026 ainda não começou, mas o brasileiro João Fonseca já ganhou espaço no noticiário esportivo. Nesta sexta-feira, em Brisbane, na Austrália, o carioca de 19 anos participou de uma atividade com os boleiros do ATP 250 de Brisbane. Ele foi a grande atração da ação promocional.

Escolhido pela organização da competição, o tenista número 1 do Brasil foi bastante solícito no evento com as crianças. Ele distribuiu autógrafos, tirou fotos com os pequenos fãs e ainda deu conselhos e dicas para os jovens.

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana. O torneio de Brisbane vai contar com nomes como o russo Daniil Medvedev, o espanhol Alejandro Davidovich, o checo Jiri Lehecka e o norte-americano Tommy Paul.

O sorteio da chave que vai definir a ordem dos confrontos e o primeiro adversário do brasileiro vai ser realizado neste sábado O ATP 250, que tem início nesta segunda-feira, vai ser o seu primeiro compromisso no ano.

A Austrália vai continuar como o destino do carioca neste mês de janeiro. A partir do dia 12, ele entra em ação para disputar o ATP 250 de Adelaide. Na semana seguinte, o desafio será o Australian Open, que começa a partir do dia 18.

 

Assine o Correio do Estado

ESPORTES

Vitrine do futebol de base, Copinha começa amanhã com dois times de Mato Grosso do Sul

O estreante Naviraiense e o Ivinhema serão os representantes do Estado na competição

01/01/2026 17h01

Compartilhar
Taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior Divulgação: Federação Paulista de Futebol

Continue Lendo...

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta sexta-feira (2), com 22 times estreantes, sendo um deles de Mato Grosso do Sul: Naviraiense. Além dele, também representará o Estado, a equipe do Ivinhema. 

O Naviraiense integra o Grupo 7, com sede na cidade de Assis (SP), ao lado de Assisense-SP, Athletic-MG e Guarani-SP, clube de forte tradição na formação de atletas. Já o Ivinhema está no Grupo 26, e jogará em Embu das Artes (SP), onde terá pela frente Referência-SP, Real-RS e Ituano-SP, outra equipe conhecida por revelar talentos ao futebol nacional.

Caminho do Naviraiense

A equipe sul-mato-grossense estreia no sábado, 3 de janeiro, diante do time da casa, o Assisense, abrindo a competição no Grupo 7. Na segunda rodada, marcada para terça-feira (6), o desafio será contra o Athletic-MG. O encerramento da fase de grupos acontece na sexta-feira (9), quando o Naviraiense enfrenta o Guarani-SP.

Tabela do Naviraiense – Grupo 7 (Assis):

03/01 (sábado - 17h45): Assisense x Naviraiense

06/01 (terça-feira - 20h): Naviraiense x Athletic-MG

09/01 (sexta-feira - 17h45): Guarani-SP x Naviraiense

Caminho do Ivinhema

No Grupo 26, o Ivinhema entra em campo no domingo, 4 de janeiro, contra o Referência-SP. A sequência do torneio reserva confronto com o Real-RS, na quarta-feira, dia 7. A terceira e última rodada será no sábado (10), diante do Ituano-SP.

Tabela do Ivinhema – Grupo 26 (Embu das Artes):

04/01 (domingo - 13h): Referência-SP x Ivinhema

07/01 (quarta-feira - 15h15): Ivinhema x Real-RS

10/01 (sábado - 13h): Ituano-SP x Ivinhema

Com jovens promessas em campo e o sonho de avançar no maior torneio de base do Brasil, Naviraiense e Ivinhema carregam a esperança do futebol sul-mato-grossense na Copinha, buscando não apenas resultados, mas também visibilidade nacional para suas joias.

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Assine o Correio do Estado

ESPORTES

Roberto Carlos se pronuncia após passar por cirurgia no coração: 'Não tive ataque cardíaco'

O ex-jogador foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter, com duração de quase três horas devido a uma complicação

31/12/2025 18h00

Compartilhar
Roberto Carlos, ex-jogador e pentacampeão, no hospital onde passou por cirurgia cardiovascular

Roberto Carlos, ex-jogador e pentacampeão, no hospital onde passou por cirurgia cardiovascular Reprodução / rede social

Continue Lendo...

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, o pentacampeão do mundo Roberto Carlos usou as redes sociais nesta quarta-feira para tranquilizar os fãs após ser submetido a uma cirurgia no coração em São Paulo. Na postagem, o jogador disse que o procedimento foi preventivo e afirmou que está se recuperando bem.

Ele afirmou ainda que tudo foi planejado e negou que tenha sofrido um ataque no coração. Na publicação, o ex-lateral-esquerdo usou uma imagem onde aparece sorrindo e descansando em uma poltrona no leito hospitalar.

"Gostaria de esclarecer recentes informações. Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", diz parte do texto.

Uma publicação do diário espanhol As, nesta quarta-feira, informou que o jogador revelado pelo União São João de Araras foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter. Ainda de acordo com o periódico, o procedimento, que deveria durar 40 minutos, estendeu-se por quase três horas devido a uma complicação.

Em suas redes sociais, Roberto Carlos, de 52 anos, enfatizou que o seu estado de saúde está dentro da normalidade. "Estou confiante, me recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve".

Por fim, o ex-palmeirense fez um agradecimento geral pela preocupação que tomou conta dos fãs. "Agradeço de coração a todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação. Quero tranquilizar a todos de que não há motivo para alarme. Muito obrigado à toda equipe médica que cuidou de mim".

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)

2

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 2 dias

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

4

Resultado da Lotomania, concurso 2869, de quarta-feira (31/12)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotomania, concurso 2869, de quarta-feira (31/12)

5

Resultado da Dupla-Sena, concurso 2906, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Dupla-Sena, concurso 2906, de quarta-feira (31/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14 horas

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?