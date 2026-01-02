Brasileiro João Fonseca participa de ação com boleiros no ATP de Brisbane

A temporada 2026 ainda não começou, mas o brasileiro João Fonseca já ganhou espaço no noticiário esportivo. Nesta sexta-feira, em Brisbane, na Austrália, o carioca de 19 anos participou de uma atividade com os boleiros do ATP 250 de Brisbane. Ele foi a grande atração da ação promocional.
Escolhido pela organização da competição, o tenista número 1 do Brasil foi bastante solícito no evento com as crianças. Ele distribuiu autógrafos, tirou fotos com os pequenos fãs e ainda deu conselhos e dicas para os jovens.
Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana. O torneio de Brisbane vai contar com nomes como o russo Daniil Medvedev, o espanhol Alejandro Davidovich, o checo Jiri Lehecka e o norte-americano Tommy Paul.
O sorteio da chave que vai definir a ordem dos confrontos e o primeiro adversário do brasileiro vai ser realizado neste sábado O ATP 250, que tem início nesta segunda-feira, vai ser o seu primeiro compromisso no ano.
A Austrália vai continuar como o destino do carioca neste mês de janeiro. A partir do dia 12, ele entra em ação para disputar o ATP 250 de Adelaide. Na semana seguinte, o desafio será o Australian Open, que começa a partir do dia 18.