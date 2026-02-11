Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com 16 anos celebrado na última terça-feira, o presente de Bruninho Samudio foi a assinatura de contrato profissional com o Botafogo, clube que o jovem goleiro atua na base desde 2024.

Filho de Eliza Samudio, o goleiro oficializou ontem sua atuação nesta temporada pelo time Sub-17 do alvinegro carioca. Sem data definida de encerramento do contrato, o clube reforçou nas redes sociais a conquista em ter o garoto como parte do elenco profissional.

Com ao menos quatro convocações para a Seleção Brasileira, no Sub-15 e Sub-16 até o início desse ano, Bruno também já conquistou o título Sul-Americano Sub-15 em outubro do ano passado.

Para o Diretor das Categorias de Base do Botafogo, Augusto Oliveira, a importância de valorizar atletas formados no clube é parte do "reconhecimento de um trabalho construído dentro do clube".

Ele ainda destaca o desempenho do goleiro ao longo da última temporada.

"Ele [Bruno] teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção Brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui e traduz o que buscamos nas categorias de base: formar jogadores preparados, identificados e prontos para vestir a camisa do Botafogo".

Sul-Americano Sub-15

No ano passado, a Seleção Brasileira Sub-15 foi campeã da primeira edição da Conmebol Liga Evolução Sub-15, contra a Argentina, que equivale ao Sul-Americano da Categoria e foi disputada em Assunção.

Com placar do tempo normal encerrado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis, em que o Brasil levou a melhor por 5 a 4. Entre todos os pênaltis convertidos da Seleção Brasileira, Bruno Samudio foi destaque na decisão ao defender o último pênalti da Seleção Argentina.

Assine o Correio do Estado