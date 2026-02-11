Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo

Com 16 anos, filho de Eliza Samudio fecha primeiro contrato em sua carreira profissional

Noysle Carvalho

11/02/2026 - 11h06
Com 16 anos celebrado na última terça-feira, o presente de Bruninho Samudio foi a assinatura de contrato profissional com o Botafogo, clube que o jovem goleiro atua na base desde 2024.

Filho de Eliza Samudio, o goleiro oficializou ontem sua atuação nesta temporada pelo time Sub-17 do alvinegro carioca. Sem data definida de encerramento do contrato, o clube reforçou nas redes sociais a conquista em ter o garoto como parte do elenco profissional.

Com ao menos quatro convocações para a Seleção Brasileira, no Sub-15 e Sub-16 até o início desse ano, Bruno também já conquistou o título Sul-Americano Sub-15 em outubro do ano passado.

Para o Diretor das Categorias de Base do Botafogo, Augusto Oliveira, a importância de valorizar atletas formados no clube é parte do "reconhecimento de um trabalho construído dentro do clube".

Ele ainda destaca o desempenho do goleiro ao longo da última temporada.

"Ele [Bruno] teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção Brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui e traduz o que buscamos nas categorias de base: formar jogadores preparados, identificados e prontos para vestir a camisa do Botafogo".

Sul-Americano Sub-15

No ano passado, a Seleção Brasileira Sub-15 foi campeã da primeira edição da Conmebol Liga Evolução Sub-15, contra a Argentina, que equivale ao Sul-Americano da Categoria e foi disputada em Assunção.

Com placar do tempo normal encerrado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis, em que o Brasil levou a melhor por 5 a 4. Entre todos os pênaltis convertidos da Seleção Brasileira, Bruno Samudio foi destaque na decisão ao defender o último pênalti da Seleção Argentina.

 

Esportes

Bia Haddad é arrasada por indonésia após herdar vaga na chave do WTA de Doha por desistências

Brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen

09/02/2026 23h00

Foto: Getty Images

Bia Haddad não aproveitou a chance de entrar na chave principal do WTA 1000 de Doha após série de desistências e acabou eliminada logo na estreia. A brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen, 47ª colocada do ranking mundial, em somente 54 minutos.

Ano passado, Bia Haddad avançou até as quartas de final do WTA 1000, o que significa que perderá importantes pontos na ranking. Depois de passar alguns meses fora do circuito para cuidar da saúde mental, a brasileira desencantou no primeiro jogo do qualificatório em Doha.

Porém, não se sustentou, sendo derrubada na definição da vaga na chave principal, com duplo 6/4 diante da russa Anastasia Zakharova. Acabou dando sorte e conquistando vaga como lucky loser.

Só não imaginava encarar uma Janice Tjen inspirada. Com 80% de aproveitamento no primeiro set e massacrando o serviço da brasileira, a tenista indonésia precisou de somente 16 minutos para abrir vantagem com um pneu.

O jogo de uma tenista apenas seguiu no começo da segundo parcial e, com sua quarta quebra, Tjen foi logo abrindo 8 a 0. A brasileira até tentou ameaçar o serviço no terceiro game, igualando em 40. Mas não teve forças diante de uma adversária melhor preparada fisicamente e viu a desvantagem aumentar para 3 a 0.

O primeiro ponto verde e amarelo veio somente no décimo game. Enfim, em um saque tranquilo. A brasileira até se animou quando abriu 0 a 30 em tentativa de devolver a quebra. Não obteve êxito

Desperdiçou a chance e nada mais fez na partida. A indonésia quebrou o saque da brasileira pela segunda vez na parcial e serviu para fechar por 6 a 1 no primeiro match point. São cinco derrotas em seis jogos de Bia Haddad em 2026.

Esportes

Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão

Com a vitória, o Santos afastou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista

08/02/2026 23h00

Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão

Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão Divulgação

O Santos afastou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e voltou a olhar para a parte de cima da tabela ao vencer o Noroeste por 2 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Castilho, pela sétima rodada. O destaque ficou por conta de Rony, que marcou de peito o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Com o resultado, o Peixe encerrou uma sequência de cinco tropeços consecutivos na competição, chegou aos nove pontos e passou a sonhar com uma vaga no G-8. Já o Noroeste, que soma sete, segue pressionado e ainda envolvido na luta contra o rebaixamento.

O Santos começou a partida em ritmo intenso. Logo aos três minutos, Igor Vinícius acionou Miguelito na entrada da área, e o meia encontrou Escobar avançando pela esquerda. O lateral finalizou, a bola desviou no zagueiro Carrerete e enganou o goleiro Luiz Daniel, abrindo o placar.

A equipe santista seguiu com maior posse de bola e quase ampliou na sequência, mas teve um gol anulado por impedimento. O Noroeste, que pouco havia produzido ofensivamente, foi eficiente na bola parada e conseguiu o empate na sua única finalização na etapa inicial.

Após cobrança de escanteio, Carrerete subiu bem e se redimiu do desvio no primeiro gol ao cabecear para o fundo das redes.

Mesmo após o empate, o Santos manteve o controle do jogo e voltou a pressionar. A insistência deu resultado ainda no primeiro tempo, quando Igor Vinícius cruzou pela direita e Rony apareceu bem posicionado para tocar de peito e recolocar o time alvinegro em vantagem, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Depois de sofrer o segundo gol, o Noroeste passou a se arriscar mais no ataque e chegou a criar algumas oportunidades, mas esbarrou na defesa santista. Antes do intervalo, o time da casa ainda ficou em situação delicada com a expulsão do meio-campista Thiago Lopes, que recebeu cartão vermelho após um carrinho em Zé Ivaldo.

No segundo tempo, o Santos manteve o controle da partida, mas encontrou dificuldades para transformar a superioridade numérica em chances claras. Com mais posse de bola, o Peixe empurrou o Noroeste para o campo de defesa, porém esbarrou na falta de criatividade e em erros no último passe.

O Noroeste, por sua vez, se fechou completamente e passou a apostar quase exclusivamente nos contra-ataques, tentando aproveitar algum espaço deixado pelo adversário. Nos minutos finais, o time de Bauru criou a sua melhor chance, com Carlão, mas a cabeçada foi caprichosamente para fora.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 X 2 SANTOS

NOROESTE - Luiz Daniel; Yuri Ferraz, Pedro Carrerete, Ronaldo Alves (Léo Tocantins), Carlinhos e Sanchez (Leocovick); Tauã (Rafael Silva), Cristiano (Igor) e Thiago Lopes; Diego Mathias (Marlyson) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Vini Lara); João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal (Rollheiser) e Miguelito (Nadson); Rony (Thaciano) e Gabigol (Lautaro Diaz). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Escobar, aos três, Pedro Carrerete, aos 15, e Rony, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tauã (Noroeste); Igor Vinicius e Miguelito (Santos)

CARTÃO VERMELHO - Thiago Lopes (Noroeste)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP)

