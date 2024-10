Campo Grande sediará o Primeiro Fórum de Gestão Esportiva

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Buscando o fortalecimento, a formação e a capacitação de novos profissionais do esporte em Mato Grosso do Sul, Campo Grande sediará, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, o Primeiro Fórum de Gestão Esportiva. O evento tem como objetivo capacitar gestores esportivos e estudantes na área esportiva, para que compreendam como funciona uma gestão moderna e profissional dentro dos clubes de futebol.

Com o objetivo de trazer novas ideias, será lançada, dentro do evento, a Academia de Futebol (FFMS), que oferecerá aos gestores locais a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e obter resultados tanto dentro quanto fora de campo.

O fórum, que promete trazer uma nova mentalidade para dirigentes e estudantes na gestão esportiva, contará com conteúdos diversificados, oferecendo aos gestores locais a oportunidade de conquistar melhores resultados tanto dentro quanto fora de campo.

A programação terá abertura no dia 8 de novembro com o presidente do Novorizontino, Genilson Rocha Santos, que compartilhará as estratégias de sucesso que levaram o clube do município de Novo Horizonte do Sul a alcançar o Campeonato Brasileiro da Série B, gerando rendas invejáveis em uma cidade com uma população de 40 mil habitantes.

Outros nomes confirmados no evento incluem o vice-presidente do Maringá, Rafael Dacome. O dirigente apresentará o case de sucesso que levou o Maringá à 3ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2025, com o apoio de empresários e da cidade inteira voltada para o projeto do clube.

Outros nomes confirmados no evento são:

Pedro Santos, CEO da Datametrics, abordará o papel dos departamentos médicos e o uso de dados para melhorar o desempenho e a saúde dos atletas.

Maurício Trombeta, gerente do Maringá FC, discutirá práticas de gestão profissional nos clubes.

Mesa-Redonda sobre SAFs: Daniel Dutra, Júlio Brant e Diogo Tressoldi abordarão o modelo de Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) como uma solução para a estruturação e crescimento das equipes do estado.

O fórum finaliza com discussões sobre a formação de talentos, incluindo a participação de Gabriel Bussinger, do Vasco da Gama, e Warditon Dutra, do Anápolis FC, que compartilharão as práticas de sucesso na revelação de novos atletas.

Escola de Gestão Esportiva em Mato Grosso do Sul

Dentro da programação, a federação lançará o projeto Acadêmica FFMS, que visa capacitar gestores do estado e transformar o cenário do futebol de Mato Grosso do Sul, tornando-o ainda mais profissional e transparente.

De acordo com a entidade, o projeto visa à formação de profissionais do esporte, direcionando seus esforços principalmente para os associados da federação e suas equipes, além de outros profissionais da área do futebol.

Ao focar na capacitação de profissionais, a Academia da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul se posiciona como um centro de excelência para o desenvolvimento do esporte na região, promovendo uma nova era de conhecimento e profissionalismo no futebol.

Coordenador da Academia FFMS, Glauber Caldas. Divulgação/ Portuguesa-MS

A Academia FFMS nasce para preencher lacunas históricas na administração dos clubes da região. Ao longo dos três dias de fórum, dirigentes, profissionais de educação física, administração e estudantes terão acesso a palestras e debates sobre as melhores práticas e inovações na gestão esportiva.

De acordo com o gestor interino da FFMS, Estevão Petrallás, o lançamento da Academia FFMS é algo inédito no estado e busca oferecer uma visão mais moderna do futebol nacional..

“Lançar a Academia de Futebol dentro da Federação é algo inédito em Mato Grosso do Sul. Ela vai proporcionar aos dirigentes, especialmente os filiados, uma nova visão de gestão e trará o que há de mais moderno no futebol nacional.”

Para o coordenador da Academia FFMS, Glauber Caldas, o evento é uma oportunidade de aprendizado e profissionalização da gestão esportiva, essencial para reverter o quadro de deficiências administrativas no futebol sul-mato-grossense.

“O esporte é um negócio que precisa de investimento, gestão profissional e boas práticas. Infelizmente, vivemos décadas de má gestão nos clubes e na federação, e isso culminou em um cenário precário”, afirmou.

O lançamento da Academia de Futebol de Mato Grosso do Sul e o Fórum de Gestão Esportiva acontecerão no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), localizado na Rua Taquari, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

A entrada é gratuita, mas, para uma melhor organização, a FFMS disponibilizou neste link o cadastro para participar do evento neste link. (https://academia.futebolms.com.br/form/forum-de-gestao-do-futebol).

