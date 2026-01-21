Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Casares renuncia à presidência do São Paulo após derrota no Conselho e operação contra aliados

Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações as quais responde iniciaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas."

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/01/2026 - 23h00
Julio Casares deixou a presidência do São Paulo. Ele renunciou dias após ter sofrido uma derrota no processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O procedimento ainda previa uma assembleia de sócios, a ser convocada em até 30 dias. Entretanto, uma nova derrota poderia significar perda de direitos políticos no clube por até 10 anos e exclusão no Conselho Consultivo.

A renúncia vem no mesmo dia que a Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão contra Mara Casares e Douglas Schwartzmann, aliados de Casares que estão licenciados. Eles são suspeitos de um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis.

A exemplo do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, Casares renuncia e garante a permanência entre os conselheiros do Consultivo e continua ativo no clube.

Casares, contudo, ainda é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Há inquéritos que apuram gestão temerária, desvios dos cofres do clube e uso irregular de camarote no MorumBis.

Na reunião de sexta-feira, o então mandatário são-paulino evitou contato com a imprensa. Ele já estava no clube desde a tarde e foi até o salão da reunião por um caminho interno. Durante o encontro, ele sentou-se apenas com seus advogados, isolado dos demais conselheiros.

O presidente alegou ser vítima de acusações sem provas. Disse que, até então, não teve ampla defesa e relatou ter sofrido ameaças.

Quando foi encerrada a reunião, e iniciou a votação, Casares deixou o salão. Por um caminho interno e novamente sem passar próximo dos jornalistas, ele deixou o MorumBis.

Esportes

Audi apresenta carro de Gabriel Bortoleto para a temporada 2026 da Fórmula 1

O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo

20/01/2026 23h00

A Audi fará sua estreia na Fórmula 1 na temporada de 2026. Nesta terça-feira, 20, a equipe alemã, que conta com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, anunciou seu novo carro para a disputa da categoria.

O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo.

"Entendemos que o sucesso na Fórmula 1 exige perseverança incansável, e a Audi Revolut F1 Team não está aqui apenas para completar o grid. Nosso objetivo é lutar pelo campeonato até 2030", revelou Gernot Döllner, CEO da Audi.

Também foi divulgada uma imagem de Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg com o macacão que será usado na nova temporada. Ele é preto com detalhes em branco e vermelho e possui a bandeira da nacionalidade dos pilotos na região da cintura.

A Audi substituirá a Kick Sauber em 2026, equipe pela qual o brasileiro fez sua estreia na F1 no ano passado. Ele terminou o campeonato de pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos conquistados, enquanto Hülkenberg foi o 11º, com 51.

"Correr pelos Quatro Anéis, uma marca com uma história tão icônica e vitoriosa no automobilismo, é simplesmente a realização de um sonho", disse Gabriel.

"Você cresce ouvindo falar do domínio da Audi em Le Mans e nos ralis, e agora ser escolhido para levar esse legado à Fórmula 1 é uma honra inacreditável. Esta é a oportunidade da vida", completou.

A nova temporada da Fórmula 1 começará no dia 8 de março, na corrida do GP da Austrália, em Melbourne. O torneio marcará a volta do circuito de rua de Madri, na Espanha, e a estreia da norte-americana Cadillac.

FUTEBOL

Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia novo torneio de seleções

Competição busca fortalecer o futebol feminino e apoiar federações com menos recursos; a seleção brasileira feminina será uma das anfitriãs da Fifa Series, em março e abril

20/01/2026 10h00

Seleção feminina terá mais um torneio para disputar em casa neste ano, que precede a Copa do Mundo; a chance é de que os jogos sejam disputados em Cuiabá (MT)

Seleção feminina terá mais um torneio para disputar em casa neste ano, que precede a Copa do Mundo; a chance é de que os jogos sejam disputados em Cuiabá (MT) Divulgação/CBF

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ontem anunciou os participantes e os anfitriões dos grupos da Fifa Series, uma competição criada pela entidade com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.

A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá (MT) desponta como favorita a abrigar os confrontos.

A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções, por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.

A capital de Mato Grosso, no entanto, não está entre as selecionadas pela Fifa para receber partidas da Copa do Mundo feminina de 2027. As sedes do torneio são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

Na Fifa Series, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações filiadas à entidade máxima do futebol mundial, sendo nove grupos masculinos e três femininos. As equipes vão se enfrentar apenas dentro de suas chaves.

“A Fifa Series 2026 permanece totalmente alinhada com os objetivos estratégicos da Fifa para o futebol global, proporcionando às seleções nacionais oportunidades de competição interconfederações sem adicionar jogos ao calendário internacional, ao mesmo tempo em que promove o crescimento técnico, o desenvolvimento organizacional e o intercâmbio global”, afirmou a entidade, em nota.

As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas de março e abril. Cinco seleções masculinas que vão participar da Fifa Series também estão classificadas para a Copa do Mundo deste ano: Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão.

Nascido de um projeto-piloto realizado pela entidade em 2024, o torneio não tem troféu nem premiação em dinheiro, mas a Fifa custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.

De acordo com a entidade, todas as partidas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente, na plataforma Fifa+.

*Saiba

Grupos masculinos:

Austrália
Camarões
República Popular da China
Curaçao

Azerbaijão
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia

Indonésia
Bulgária
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis

Cazaquistão
Comores
Kuwait
Namíbia

Nova Zelândia
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia

Porto Rico
Samoa Americana
Guam
Porto Rico
Ilhas Virgens Americanas

Ruanda – Grupo A
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda

Ruanda – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macau
Tanzânia

Uzbequistão
Gabão
Trinidad e Tobago
Uzbequistão
Venezuela

Grupos femininos:

Brasil
Canadá
República da Coreia
Zâmbia

Costa do Marfim
Costa do Marfim
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos

Tailândia
República Democrática do Congo
Nepal
Equipe da OFC (confederação da Oceania)
Tailândia

