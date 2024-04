Com reforços , Costa Rica se prepara para "grupo da morte"

Sem jogar há quatro semanas, desde que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Costa Rica Esporte Clube vem se preparando para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O time estreará na competição amanhã, contra o São José, de São Paulo, no Estádio Martins Pereira, às 17h (horário de MS).

Além do São José, o Costa Rica enfrentará no Grupo A7 as equipes do Água Santa (SP), Inter de Limeira (SP), Maringá (PR), Patrocinense (MG), Pouso Alegre (MG) e Santo André (SP).

Em entrevista ao Correio do Estado, o treinador do Costa Rica, Gian Rodrigues, analisou que o grupo no qual a Cobra do Norte caiu é um dos mais fortes da competição.

“Eu creio que o grupo que caímos é o mais forte da competição, mas eu estou muito satisfeito com isso também, porque é uma oportunidade que temos de enfrentar grandes adversários, elevando o nosso nível de jogo”, declarou.

A equipe, que foi campeã do Estadual no ano passado, apresentou durante a semana nove reforços, que integram o elenco para enfrentar o “grupo da morte”, com adversários do interior paulista, de Minas Gerais e do Paraná.

Entre os reforços contratados pelo Costa Rica, vale destacar que quatro foram vice-campeões do Estadual pelo Dourados, sendo eles o zagueiro João Teixeira, que já teve passagem pelo CREC, o volante Hippolito Neto, o meio-campo Mateus Randolfo (Canhota) e o lateral e ponta-esquerda Eduardo Pepeto.

Com relação aos reforços, o técnico do Costa Rica informou que durante a preparação, os nove atletas foram chegando até a cidade para completar o elenco, que segue com a base de jogadores que disputaram o Estadual.

“Obviamente o mercado ficou muito em aberto, com campeonatos de segunda divisão que vão acontecer, mas buscamos os reforços dentro do orçamento que temos e também dentro das características que temos de jogo”, disse Gian.

Entre os atletas que permanecem no elenco do Crec, que disputou o Estadual, estão o goleiro Rodolfo Fagundes, ídolo do clube, o lateral Léo Júnior e os meias Michel Eloí e Guilherme Carrijo.

ANO DIFÍCIL

Até este primeiro semestre do ano, o Costa Rica, que disputou a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Estadual, não cumpriu com as expectativas colocadas na equipe, que foi campeã Estadual no ano passado.

No campeonato de MS, o time foi eliminado ainda na fase de quartas de final. Na primeira fase, ele ficou na quarta colocação do grupo A, conseguindo vencer apenas três jogos em oito partidas. O Crec deu adeus à competição no duelo contra o Dourados Atlético Clube. Depois de dois empates nos jogos de ida e de volta, a classificação para as semifinais foi decidida nas penalidades, disputadas no Estádio Douradão.

A eliminação precoce deixou o Costa Rica de fora da possibilidade do clube conseguir as vagas para as competições nacionais do futebol brasileiro em 2025.

Na Copa do Brasil e na Copa Verde, o CREC foi eliminado na primeira fase. Jogando em casa, no Estádio Laertão, o Costa Rica perdeu de 2 a 1 para o América de Natal, no duelo da Copa do Brasil, e em Mato Grosso, a Cobra do Norte foi goleada pelo União Rondonópolis, por 4 a 0, resultado que eliminou a equipe do torneio.

RETROSPECTO

Bicampeão do Estadual (2021-2023) o Costa Rica já disputou a Série D em uma oportunidade, no ano de 2022.

O CREC, na época, caiu no grupo 5, que era composto por equipes do Centro-Oeste do País: Brasiliense (DF); Anápolis (GO); Operário de Várzea Grande (MT); Ceilândia (DF); Iporá (GO); Grêmio Anápolis (GO); e Ação (MT).

Em 14 rodadas, o representante do Estado avançou para a segunda fase na terceira colocação, com seis vitórias conquistadas, três empates e cinco derrotas.

Na fase de mata-mata, a equipe foi eliminada logo no primeiro confronto, em que enfrentou o Bahia de Feira de Santana. No jogo de ida, em Costa Rica, a partida ficou empatada em 0 a 0, e na volta, disputada na Bahia, a equipe adversária venceu por 2 a 1.