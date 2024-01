Confira a lista dos jogadores mais caros de cada país

Estadual

CREC só volta a campo no dia 28 de janeiro, contra a Portuguesa em casa, já o Náutico enfrenta a Lusa, nesta quinta-feira em Campo Grande

Na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o estreante da competição, o Náutico foi valente, mas perdeu para o atual campeão, o Costa Rica por 3 a 1, na tarde de ontem (21), no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, pela primeira rodada do Estadual.

Com o resultado positivo, o CREC lidera o grupo A, comn 3 pontos. Já o Náutico que não pontuou já começa a competição com saldo de gols negativo.

Jogo movimentado

Para quem esperava o Costa Rica se impondo na partida, ficou surpreso com a valentia do recém chegado, Náutico na elite do futebol sul-mato-grossense. O primeiro gol da partida foi do centroavante, Lucas Caetano. Ele recebeu cruzamento vindo pela direita, se antecipou na defesa do Costa Rica e cabeceou para o fundo das redes. 1 a 0.

O empate veio aos 43 minutos do primeiro tempo. O meia Diego Silva pega o rebote do goleiro adversário e empurra a bola para o gol. Logo após o empate, o Náutico foi ao ataque e acabou tendo um pênalti marcado a favor aos 48 minutos do primeiro tempo.

Na cobrança, Lucas chuta e o goleiro Rodolpho faz uma linda defesa. O lance impulsionou a Cobra do Norte que foi para o ataque e no último lance da etapa inicial, Diego Silva vira para o CREC. 1 a 2.



Náutico valente na etapa final

A virada do Costa Rica deixou o Náutico pressionado, mas com ímpeto de buscar a virada no segundo tempo. Infelizmente a equipe de Campo Grande abriu espaços e aos 19 minutos do segundo tempo, Leandro Sardinha recebeu a bola em profundidade e mandou de primeira no ângulo, fazendo 3 a 1 e garantindo a vitória da Cobra do Norte na estreia do Campeonato Estadual.

O Costa Rica só volta a campo no dia 28 de janeiro, às 15h, no Estádio Laertão, em Costa Rica, contra a Portuguesa. Já o Náutico enfrenta a Lusa, nesta quinta-feira, no Estádio Jacques da Luz, às 15h.

Lucas Caetano foi p jogador mais efetivo do Náutico na partida. Divulgação/ @eduardofotoms

Classificação: Grupo A

Costa Rica - 3 pontos

Portuguesa - 1 ponto

Coxim - 1 ponto

Operário - 0 ponto

Náutico - 0 ponto

