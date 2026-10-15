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Esportes

XV Copa Pantanal

Copa Pantanal Estadual tem duas decisões nesta sexta-feira; entrada gratuita

Cronograma também prevê seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16

Alison Silva

Alison Silva

15/10/2026 - 14h00
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Com entrada franca, as finais sub-15 e sub-19 da XV Copa Pantanal Estadual de Vôlei serão disputadas nesta sexta-feira (16), no Ginásio de Esportes Pezão, em Campo Grande. 

Além dos confrontos decisivos, o croograma também prevê, no sábado (17), seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16.

Nesta categoria, são oito equipes de cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina.

Conforme a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) as partidas que definirão as posições do 1º ao 6º lugar desta categoria serão realizadas no dia 28 de novembro de 2026, com locais e horários a serem definidos. 

Confrontos 

Finais da XV Copa Pantanal (Sexta-feira – 16/10)

  • Final Sub 15 Feminina  -  AE Campo Grande Vôlei x Escolinha Pezão - 14h 
  • Final Sub 19 Feminina - AE Campo Grande Vôlei x Escola SESI - 15h30
  • Final Sub 15 Masculina - Escolinha Leomar x Escolinha Pezão - 17h
  • Final Sub 19 Masculina  - Escolinha Pezão x AE Campo Grande Vôlei - 18h30

Estadual Sub-16 Feminino (Quartas de Final e Classificação)

Quartas de Final    

  • AE Campo Grande Vôlei x ACV Calvoso - 08h
  • Escola SESI x Esporte Ágil - 09h30   
  • Escolinha Pezão x Escolinha Leomar  - 14h
  • UNITRÊS x EVB – Nova Andradina - 15h30 

Decisão de 7º/8º Lugar    Jogo 1 - 19h

Decisão de 7º/8º Lugar    Jogo 2 - 20h30

Domingo (18) – Semifinais

  • 09h    Semifinal 1
  • 10h30    Semifinal 2

Saiba* 

O ginásio está localizado na Rua 13 de Julho, 185, Centro. 

FUTEBOL

Angelina e Bruninha são cortadas da seleção brasileira, que enfrenta a Argentina na terça

A lateral Bruninha sofreu uma entorse no joelho direito e a meio-campista Angelina teve fratura nasal

11/10/2026 23h00

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Meio-campista Angelina sofreu um trauma direito na face

Meio-campista Angelina sofreu um trauma direito na face Divulgação: CBF

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo os cortes das atletas Angelina e Bruninha. Elas sofrerem lesões na vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Argentina, no sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A lateral Bruninha, do Gotham FC, entrou no segundo tempo no lugar de Raissa Bahia e sofreu uma entorse no joelho direito. A atleta passou por uma avaliação clínica e radiológica, nas quais foi confirmada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA). A jogadora fará tratamento com a delegação brasileira até o fim da Data Fifa de outubro para posterior programação cirúrgica.

Já a meio-campista Angelina, do Orlando Pride, sofreu um trauma direto na face e foi diagnosticada com fratura nasal. A autora do terceiro gol da vitória brasileira dará continuidade ao tratamento junto ao seu clube.

O Brasil volta a enfrentar a Argentina nesta terça-feira, às 20h30, no segundo amistoso nesta Data Fifa, na Arena de Pernambuco, no Recife. O Brasil deve ter a volta do técnico Arthur Elias, da zagueira Tarciane e das atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, que estavam suspensos e não enfrentaram as rivais sul-americanas neste sábado.

As argentinas ocupam apenas a 30ª posição no ranking da Fifa e estão classificadas para a Copa do Mundo de 2027, que acontece no Brasil.

Calendário

Campeonato Sul-Mato-Grossense começará dia 9 de janeiro

Cronograma divulgado pela CBF levou em consideração a paralisação para a Copa do Mundo Feminina

11/10/2026 18h15

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Confronto entre Pantanal e Ivinhema, em março deste ano

Confronto entre Pantanal e Ivinhema, em março deste ano Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Conforme o calendário do futebol profissional divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Campeonato Sul-Mato-Grossense tem o início previsto para o dia 9 de janeiro e segue até 7 de março. 

O cronograma foi feito seguindo o planejamento da entidade para o ciclo 2026-2029 e levou em consideração a paralisação para a Copa do Mundo Feminina, exigência da FIFA para os países-sede.

A competição, com dez clubes, tem reunião do Conselho Técnico no próximo dia 9 de novembro, para definir formato de disputa, regulamento e outros detalhes.

Finalistas do Campeonato Estadual deste ano, Operário FC e AA Bataguassu conseguiram vaga para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

A competição começa no dia 4 de abril e segue até 12 de setembro, com paralisação entre 19 de junho a 10 de julho, durante a primeira fase da Copa do Mundo Feminina.

A novidade do calendário está na extensão do período para disputa da Copa do Brasil, que em 2027 começa logo no dia 6 de janeiro, com 128 clubes.

Seis datas serão em fins de semana, entre elas as cinco últimas da competição, das quartas de final à decisão, dia 5 de dezembro.

Além de Operário e Bataguassu, respectivamente campeão e vice, Mato Grosso do Sul terá um terceiro representante, o campeão da Copa MS, que acontece entre os dias 28 de outubro e 6 de dezembro.

Os campeões estaduais de 2026 entram na competição na segunda fase, desde que não sejam da Série A, que é o caso do Galo. Estes seguem com a vaga direta para a quinta fase, atendendo a pedidos de clubes e federações.

Competições regionais, as Copas (Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste) serão disputadas de 24 de março a 13 de junho. Campeão estadual, o Operário disputa mais uma vez a Copa Verde como único representante do Estado.

Séries A e B do Brasileiro

A Copa do Mundo Feminina acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano, período durante o qual não haverá partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A Série B será realizada de 20 de março a 27 de novembro, com os playoffs de acesso nos dias 23 e 27.

Calendário do Futebol do Brasil profissional masculino de 2027

  • Copa do Brasil - 6 de janeiro a 5 de dezembro
  • Campeonatos Estaduais - 9 de janeiro a 7 de março
  • Supercopa Rei - 24 de janeiro
  • Série A - 27 de janeiro a 1º de dezembro
  • Série B - 20 de março a 27 de novembro
  • Copas Regionais (Copa Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste) - 24 de março a 13 de junho
  • Série C - 4 de abril a 31 de outubro
  • Série D - 4 de abril a 12 de setembro

 

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