Copa Pantanal Estadual tem duas decisões nesta sexta-feira; entrada gratuita

Com entrada franca, as finais sub-15 e sub-19 da XV Copa Pantanal Estadual de Vôlei serão disputadas nesta sexta-feira (16), no Ginásio de Esportes Pezão, em Campo Grande.
Além dos confrontos decisivos, o croograma também prevê, no sábado (17), seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16.
Nesta categoria, são oito equipes de cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina.
Conforme a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) as partidas que definirão as posições do 1º ao 6º lugar desta categoria serão realizadas no dia 28 de novembro de 2026, com locais e horários a serem definidos.
Confrontos
Finais da XV Copa Pantanal (Sexta-feira – 16/10)
- Final Sub 15 Feminina - AE Campo Grande Vôlei x Escolinha Pezão - 14h
- Final Sub 19 Feminina - AE Campo Grande Vôlei x Escola SESI - 15h30
- Final Sub 15 Masculina - Escolinha Leomar x Escolinha Pezão - 17h
- Final Sub 19 Masculina - Escolinha Pezão x AE Campo Grande Vôlei - 18h30
Estadual Sub-16 Feminino (Quartas de Final e Classificação)
Quartas de Final
- AE Campo Grande Vôlei x ACV Calvoso - 08h
- Escola SESI x Esporte Ágil - 09h30
- Escolinha Pezão x Escolinha Leomar - 14h
- UNITRÊS x EVB – Nova Andradina - 15h30
Decisão de 7º/8º Lugar Jogo 1 - 19h
Decisão de 7º/8º Lugar Jogo 2 - 20h30
Domingo (18) – Semifinais
- 09h Semifinal 1
- 10h30 Semifinal 2
Saiba*
O ginásio está localizado na Rua 13 de Julho, 185, Centro.