Corumbaense celebra título de 1984 e planeja se tornar SAF

Um dos times mais tradicionais do futebol sul-mato-grossense, fundado em 1914, o Corumbaense Futebol Clube deverá aderir ao novo formato de clube-empresa conhecido como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), criado por lei em 2021.

Bicampeão estadual (1984-2017), o Galo Carijó se prepara para disputar o Campeonato Estadual do próximo ano e, paralelamente, discute seu futuro para se firmar no cenário futebolístico com forte investimento privado e gestão empresarial.

O projeto do clube foi anunciado por seu presidente, Luís Bosco Delgado, durante cerimônia realizada pela Câmara Municipal de Corumbá, na noite de sexta-feira, para homenagear com moção de congratulação jogadores, dirigentes e demais colaboradores que integraram o time campeão de 1984.

Bosco informou que o clube terá uma reunião na segunda-feira com o ex-diretor do Vasco da Gama Julio Brant, que, em julho deste ano, assumiu a responsabilidade de repaginar o futebol de Mato Grosso do Sul, com planejamento estratégico e governança, por indicação do governo do Estado.

“Vamos ouvir o que ele tem a dizer, as novas ideias para a gestão do nosso futebol. O Corumbaense voltou à elite, vai disputar o próximo campeonato para chegar ao pódio, e a possibilidade de captar investimentos como empresa e legalmente organizado nos interessa muito”, disse o dirigente do Galo.

ENCONTRO DE CAMPEÕES

O clube se prepara para a próxima temporada e praticamente definiu o novo elenco, com a contratação de 14 jogadores de outras praças do futebol e 16 pratas da casa, entre profissionais e atletas da categoria de base. O novo treinador virá do Rio de Janeiro, mas ainda não foi anunciado.

A iniciativa dos vereadores corumbaenses de homenagear os campeões de 1984 – o Corumbaense venceu o Operário, por 1 a 0, no Estádio Arthur Marinho, com gol de Negão – reuniu pela primeira vez jogadores, dirigentes, comissão técnica e funcionários que conquistaram o título do Estadual.

“É um momento único nas nossas vidas”, sintetizou o ex-volante Luisinho, paranaense de 66 anos que foi o capitão do time naquele ano. “Esse título foi um momento marcante no passado que fez o clube crescer”, frisou Delgado.

Na oportunidade, o presidente do Legislativo municipal, vereador Bira Canhete Filho, cobrou mais apoio ao clube da sociedade e dos empresários, citando as grandes empresas locais dos setores de mineração e de comércio exterior. “Vamos resgatar nossos dias de ouro”, cobrou.

Na semana passada, os jogadores que fizeram parte do elenco que conquistou o primeiro título do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo clube foram homenageados.

