Costa Rica dita o ritmo de jogo e vence o Água Santa em São Paulo

Elenco do Costa Rica no vestiário da Arena Inamar, em Diadema, após vitória de 2 a 0 contra o Água Santa - Foto: Divulgação / Assessoria Costa Rica

Dominando as ações na partida, o Costa Rica venceu o Água Santa, por 2 a 0, na noite deste sábado (8), conseguindo a sua primeira vitória contra as equipes paulistanas do Grupo 7 do Campeonato Brasileiro Série D.

Jogando na Arena Inamar, em Diadema (SP), o representante sul-mato-grossense abriu o placar logo nos primeiros 11 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Mateus Henrique subiu mais alto que o goleiro na área, e cabeceiou a bola para o gol na saida do guarda redes.

Atrás do resultado, o Água Santa, que no ano passado foi vice-campeão do Paulistão, tentou criar oportunidades de gol para iguar novamente o placar, porém poucas finalizações chegaram a meta da Cobra do Norte defendida pelo goleiro Jordan.

O segundo gol do Costa Rica saiu aos 36 minutos do segundo tempo, em jogada pela ponta esquerda do campo, o meia Roberto Baggio carregou a bola até a entrada da área, e deu um passe para o atacante Felipe Micael, bem posicionado, o jogador fez uma boa finalização que balançou as redes do goleiro do Água Santa.

Esta é a segunda vitória do CREC nesta quarta divisão, até então em seis rodadas disputadas, o Costa Rica havia vencido apenas o Pouso Alegre (MG) por 1 a 0, jogando em casa.

O resultado coloca o Costa Rica novamente na quinta colocação do grupo, com oito pontos conquistados, o clube de Mato Grosso do Sul têm a mesma pontuação do quarto colocado, que está na zona de classifcação para a 2ª fase.

O próximo confronto do Costa Rica, será justamente contra o Água Santa, já que a partida válida pela sexta rodada foi a última do primeiro turno do grupo. A partida será disputada na próxima quarta-feira (12), no Estádio Laertão, em Costa Rica, às 19h.

DEMISSÃO EM DIADEMA

Após o fim da partida, o Esporte Clube Água Santa informou em suas redes sociais que o técnico Bruno Pivetti foi desligado do comando técnico do clube juntamente com sua comissão. No seu lugar foi contrado o técnico Guilherme Alves.

O Netuno como é conhecido, já vinha em uma sequência de jogos sem vencer na Série D, somando agora cinco partidas sem vitórias (três empates e duas derrotas).